Supermarkt in Ahrensfelde abgebrannt - keine Verletzten

In Ahrensfelde ist in der Nacht zu Samstag ein Lebensmittelmarkt in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte das Gebäude nicht mehr retten. Wegen starker Geruchsbelästigung, sollen Anwohner Fenster und Türen geschlossen halten.

In Ahrensfelde (Barnim) ist in der Nacht zu Samstag ein Lebensmittelmarkt komplett abgebrannt. Verletzt wurde bei dem Brand am frühen Samstagmorgen niemand, wie die Regionalleitstelle Nordost berichtete.

Laut Feuerwehr hatten sich die Flammen auf einer Fläche von etwa 1.000 Quadratmetern ausgebreitet. Etwa 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um ein Übergreifen der Flammen auf das Nachbargebäude zu verhindern. Die Bewohner angrenzender Häuser hätten insbesondere wegen der Rauchgase ihre Wohnungen kurzzeitig verlassen müssen, seien aber bereits wieder in ihre Häuser zurückgekehrt, sagte ein Sprecher der Regionalleitstelle. Nach Angaben der Polizei war die Brandursache zunächst unklar. Die Löscharbeiten dauerten bis in den Samstagvormittag an.

Am Brandort kommt es noch immer zu einer starken Geruchsbelästigung, Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten. Die B158 ist gesperrt. Der Einsatz wird den Angaben zufolge noch bis zum Vormittag andauern.



Auch in Müllrose (Oder Spree) rückte die Feuerwehr zu einem größeren Brand aus – dort stand ein Restaurant in Flammen.