Christi Himmelfahrt am Donnerstag - Was am Herrentag erlaubt ist - und was nicht

12.05.21 | 17:20 Uhr

Am Herrentag machen sich in Berlin und Brandenburg traditionell Männerhorden oder auch Familien auf aufs Land. Das ist dieses Jahr nur eingeschränkt möglich - und das Ausmaß der Einschränkungen abhängig vom jeweiligen Landkreis.

Die Corona-Pandemie macht Ausflüglern am Herrentag auch in diesem Jahr einen Strich durch die Rechnung. Große Touren mit vielen Freunden werden in Berlin und Brandenburg kaum möglich sein.

Was geht bei Inzidenz stabil unter 100?

Fünf Erwachsene aus zwei Haushalten dürfen in Landkreisen mit einer andauernden Sieben-Tage-Inzidenz zusammen unterwegs sein, Kinder werden nicht mitgezählt. Auch vollständig gegen Covid-19 Geimpfte, deren Zweitimpfung mindestens zwei Wochen zurückliegt, und Genesene zählen nicht mit. Eine Landpartie mit dem Bollerwagen mit mehreren Freunden ist also nur möglich, wenn einige von ihnen voll geimpft oder genesen sind. Stabil unter dem Grenzwert liegen zurzeit die Landkreise Barnim, Dahme-Spreewald, Havelland, Märkisch-Odeland, Oberhavel, Ostprignitz-Ruppin, Potsdam-Mittelmark, Teltow-Fläming und die Stadt Brandenburg an der Havel.

Was geht bei Inzidenz über 100?

Ist der Inzidenzwert noch nicht an ausreichend vielen Tagen in Folge unter 100 gesunken, greift die Bundes-Notbremse. Das trifft im Moment noch auf Berlin und rund die Hälfte der Städte und Landkreise in Brandenburg zu. Die Regeln für Zusammenkünfte sind dann noch schärfer: Ein Haushalt darf nur mit einer haushaltsfremden Person unterwegs sein. Mit einem Freund oder einer Freundin zu zweit paddeln ist also zum Beispiel erlaubt, aber nicht zusammen mit mehreren. Ausnahmen gelten auch hier für Geimpfte und Genesene. Außerdem gilt in den betroffenen Städten und Landkreisen weiterhin die Ausgangssperre: Um 22 Uhr müssen alle Ausflüglerinnen und Ausflügler wieder zu Hause sein. Auch eine Nacht im Hotel wird nicht möglich sein. - denn touristische Übernachtungen sind weiterhin nicht erlaubt. Noch keine stabile Inzidenz unter 100 haben derzeit die Landkreise Elbe-Elster, Oberspreewald-Lausitz, Oder-Spree, Prignitz, Spree-Neiße und Uckermark sowie die Städte Berlin, Cottbus, Frankfurt (Oder) und Potsdam.

Welche Ausflugsziele sind erlaubt?

Viele Parks und Gärten sind geöffnet, es gelten Abstands- und Hygieneregeln. Ausflugslokale dagegen haben nicht geöffnet. Sie dürfen aber Außer-Haus-Verkauf anbieten - unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln. Brandenburg plant bei weiterhin niedrigen Inzidenzzahlen, die Außengastronomie ab Pfingsten zu öffnen, Berlin hat in Abstimmung mit dem Nachbarland nachgezogen und plant in dieser Hinsicht dasselbe. Am Herrentag wird es also bei der mitgebrachten Stulle bleiben müssen.

Und das Wetter?

Perfektes Ausflugswetter ist aber eh nicht zu erwarten. Die Meteorologen von der Meteo Group rechnen damit, dass es in Berlin und Brandenburg bewölkt wird und zeitweise auch Regenschauer gibt, vor allem im Westen. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit für den ganzen Tag geben sie derzeit mit 100 Prozent an. Zur Oder hin sei etwas Sonnenschein möglich, heißt es weiter. Richtig warm wird es aber nicht, zumindest im Vergleich des Kurzeinbruchs des Sommers am vergangenen Wochenende. Die erwarteten Höchsttemperaturen dür Donnerstag liegen in Brandenburg zwischen 12 und 18 Grad, in Berlin bei 16 Grad.

Sendung: Inforadio, 12.05.2021, 06:20 Uhr