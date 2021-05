Ja, das waren wirklich Schneeflocken, die an den Fenstern vorbei geschwebt sind und sich träumerisch gen Boden bewegt haben. Am Freitag hat es in Berlin und auch in Potsdam geschneit - doch schon am Sonntag soll es deutlich über 25 Grad warm werden.

Für kurze Zeit hat der Winter am Freitagvormittag die Menschen in Berlin und Brandenburg eingeholt - und das mitten im Mai. Denn nicht nur, dass der Tag eher wie ein grauer Januartag wirkte, in Berlin und Potsdam schwebten große Schneeflocken auf Windschutzscheiben und Blumenbeete und sorgten damit für einiges ungläubiges Staunen.

Selbst ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) räumte ein: "Das haben wir in dem Ausmaß nicht vorhergesagt, das hat uns selbst ein bisschen überrascht." Seit Mai 1983 habe etwa die Wetterstation in Potsdam erst drei Mal Schnee in dem Monat gemeldet, sagte der Sprecher. Dass es jetzt schneie, sei aber nicht wirklich eine Folge des Klimawandels, sondern ein normales Wetterphänomen: Ein gen Osten ziehendes Tief bringe sehr feuchte und kalte Luft mit sich. So wurden am Freitagmittag in Potsdam laut DWD ein Grad, in Berlin zwei bis drei Grad gemessen. Zu richtigen Schneelandschaften komme es aber nicht: Dafür ist der Boden zu warm, wie der DWD-Sprecher erklärte.

In den kommenden Stunden und Tagen gehen die Wetterschwankungen der Prognose zufolge weiter. Von Mecklenburg-Vorpommern her sollen am Freitagmittag und -nachmittag Schauer und einzelne Gewitter mit Graupel über die Prignitz und danach über den Großteil Brandenburgs ziehen. Maximal zehn Grad sollen es im Laufe des Freitag werden.