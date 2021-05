Bild: dpa/Fabian Sommer

Berlin und Brandenburg - Pfingstwetter wird wechselhaft

21.05.21 | 10:37 Uhr

Mal Regen, mal Sonnenschein, dazwischen Wind: So richtig wird sich das Wetter am langen Pfingstwochenende nicht entscheiden. Die Spargelbauern jubeln, der ADAC erwartet kleinere Staus und die Außengastronomie wird öffnen, egal ob Regen oder Sonnenschein.



Pfingstausflüge ohne Regenschirm sind für die Menschen in Berlin und Brandenburg wohl eine schlechte Idee. Dabei findet die Arbeitswoche am Freitag durchaus keinen schlechten Ausklang, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte. So sei am Freitag ein Wechsel aus Sonne und Wolken bei geringem Schauerrisiko und Höchsttemperaturen zwischen 18 und 21 Grad zu erwarten - keine allzu schlechten Bedingungen für die Außengastronomie, die etwa in Berlin aufgrund der gesunkenen Sieben-Tage-Inzidenz ab Freitag wieder öffnen kann.



Wind und Regen am Samstag

Deutlich unbeständigeres Wetter sei für den Samstag zu erwarten. "Wir starten freundlich in den Tag, aber dann bilden sich im weiteren Verlauf zahlreiche Quellwolken und es können wiederholt Schauer und Gewitter auftreten", sagte der DWD-Sprecher. Dazu kämen Windgeschwindigkeiten von bis zu 60 Kilometern pro Stunde. Die Anzeige des Thermometers pendele sich wohl bei Höchstwerten zwischen 15 und 18 Grad ein.



Pfingstmontag bleibt trocken

Auf dem gleichen Temperaturniveau wird voraussichtlich auch der Pfingstsonntag ablaufen. Auch mit Schauern und vereinzelten Gewittern sei im Tagesverlauf zu rechnen. Zum Abend hin werde es jedoch weitestgehend trocken.



Trocken bleibt aus derzeitiger Sicht auch der Pfingstmontag. "Wahrscheinlich scheint bis zum Nachmittag die Sonne. Erst gegen Abend nimmt die Bewölkung zu, Niederschlag ist jedoch nicht zu erwarten", so der DWD-Sprecher. Auch die Höchsttemperaturen steigen. Im Westen auf bis zu 20 Grad, im Osten werden maximal 23 Grad erreicht.

Warnung vor Staus

Der ADAC geht davon aus, dass es am langen Wochenende zur ersten Reisewelle des Jahres kommt - mit Verkehrsstörungen, wenn auch nicht ganz so vielen Staus wie vor der Pandemie. Bestes Ausflugswetter erwartet die Menschen in Deutschland aber voraussichtlich nicht: "Auch das verlängerte Pfingstwochenende bringt kein sommerliches Wetter nach Deutschland", prognostiziert der Deutsche Wetterdienst.



Denn Tief "Marco" bringt nasses und windiges Wetter. Am Pfingstsonntag lassen die Schauer und Gewitter zwar nach und es wird regional sonnig, sagte Jacqueline Kern von der Wettervorhersagezentrale. Tags darauf wird es dann gebietsweise auch wärmer als 20 Grad, vor allem im Osten - insgesamt überwiegen aber die Wolken.



Ausflügler sollten sich trotzdem auf längere Fahrtzeiten einstellen - vor allem rund um Hamburg, Berlin, Köln und München und auf den Fernstraßen zur Nord- und Ostsee. Auch auf den Autobahnen Richtung Süden rechnet der ADAC nach den Lockerungen in Österreich mit Stau. Besonders viel los ist voraussichtlich am Freitag, Samstagvormittag und am Montagnachmittag, wenn im Großteil Deutschlands die freien Tage enden. In Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland beginnen dann erst die Pfingstferien.



Spargelbauern freuen sich über Wechselwetter

Während sich viele Brandenburgerinnen und Brandenburger nicht über das bislang wechselhafte Wetter im Mai gefreut haben dürften, tat es dem Spargel gut. "Die Saison verläuft bislang recht zufriedenstellend", sagte Jürgen Jakobs, Vorsitzender des Beelitzer Spargelvereins, zur Halbzeit. Rund 10.000 Tonnen Spargel seien in Brandenburg aus der Erde gezogen worden, so Jakobs Hochrechnung. Bis zum offiziellen Saisonende am 24. Juni rechnet er nun mit doppelt so viel Ernte. "Wir haben kein Überangebot." Die Nachfrage, vor allem über Pfingsten, sei aber gesichert.



Die Stangen hätten aufgrund des wechselhaften Wetters und der nicht zu heißen Temperaturen "hervorragende Qualität".

Sendung: Inforadio, 21.05.2021, 9:00 Uhr