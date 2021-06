Doch der Laster setzte sich wieder in Bewegung und schob den Kleinwagen vor sich her, bis der andere Lkw-Fahrer die Handbremse ziehen konnte. Mit der Hilfe zweier weiterer Zeugen sei es gelungen, den 55-Jährigen aus seinem Fahrzeug zu tragen und in stabile Seitenlange zu bringen. Rettungskräfte brachten den nach wie vor Bewusstlosen anschließend in ein Krankenhaus.



Nach dem Unfall am Mittwochmittag war die A100-Abfahrt zum Tempelhofer Damm für knapp eine halbe Stunde komplett gesperrt. Warum der Fahrer das Bewusstsein verlor, war am Donnerstagmittag noch unklar. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauerten an.



Sendung: Inforadio, 10.06.2021, 13:00 Uhr