Im Juni 1991 wurde der erste junge Bartgeier aus dem Tierpark ausgewildert. Seither lassen die Berliner Zoos fast jedes Jahr einen Jungvogel frei. So auch in diesem Jahr - weit weg von seinem Schlupfort. Von Caroline Winkler

30 Jahre später brüten im Februar 2021 in Zoo und Tierpark drei Bartgeier-Paare. Schon das ist ein Erfolg. Die Zucht ist nicht einfach, wie Ragnar Kühne, Zoologischer Leiter des Berliner Zoos, erklärt. "Zusammengestellt wird immer ein Paar, von dem man ausgeht, dass es genetisch harmoniert, die Vögel müssen sich aber auch verstehen" sagt er. "Und Bartgeier brauchen eine lange Zeit, um sich kennenzulernen." Die drei Paare haben fünf Eier gelegt. Jedes einzelne der in Europa noch immer sehr seltenen Bartgeier zählt.

Im Volksmund wurden Bartgeier aufgrund ihres Aussehens früher auch Bartadler genannt, neben Spanien und Korsika überlebten unter anderem in Zoologischen Gärten einzelne Vögel. Bereits 1927 schlug Heinroth eine Wiederansiedlung der Bartgeier vor. Die Zeit dafür war 1978 reif: Ein internationales Projekt startete in Kooperation mit zahlreichen Tiergärten mit gehegegeborenen Bartgeiern den Aufbau einer Zucht. Auch der Tierpark, damals noch in der DDR gelegen, nahm mit seinen Geiern am Zuchtprogramm teil. 1987 gelang es, den ersten Junggeier aufzuziehen, 1988 gab der Tierpark den ersten Jungvogel ab. Der landete übrigens im West-Berliner Zoo, der ebenso züchtete.

Am 28. Februar 1991 schlüpfte schließlich das Bartgeier-Küken Margunet im Tierpark. Bartgeier werden in dem kurzen Zeitraum, in dem sie schon selbstständig Nahrung aufnehmen, aber noch nicht fliegen können, im Alter von drei Monaten zu zweit oder dritt in einer Felsnische freigelassen. So wurde Margunet am 5. Juni 1991 mit seinen Artgenossen Settschient und Moische im Ostschweizer Engadin in einen vorbereiteten Horst auf 2.290 Metern Höhe gesetzt.

Er wurde Quercus getauft und ist am 3. Juni 2021 mit einem zweiten jungen Bartgeier in einer Felsnische in der Sierra de Cazorla angekommen. Damit der Übergang möglichst naturnah abläuft, werden junge Bartgeier zu zweit oder zu dritt in einer Felsnische ausgewildert. Sie sollen, ähnlich wie von den Altvögeln, voneinander abgucken und das Sozialverhalten lernen. In den ersten Wochen werden sie (möglichst unerkannt) gefüttert und genau beobachtet.

Aus dem Berliner Tierpark sind bis zum letzten Jahr 21 junge Bartgeier freigelassen worden. Mittlerweile brüten einige von ihnen nachweislich (wie hier das Weibchen Basalte) in der Natur. Auch Margunet hatte ab 1999 Nachwuchs. Mindestens 21 wildgeborene Tierpark-Bartgeier-Nachkommen sind bisher in freier Natur ausgeflogen.

Auch 2021 ist am 6. März ein Küken im Berliner Zoo geschlüpft. Der Tierpark hatte in der Brutsaison 2021 dagegen weniger Glück. Vier Eier blieben unbefruchtet oder waren abgestorben. Mit 45 Tagen hat das Küken im Berliner Zoo schon eine stattliche Größe erreicht. Mit 90 Tagen soll es freigelassen werden.

Das aufwändige von der VCF koordinierte Projekt zur Wiederansiedlung der Bartgeier trägt Früchte: Rund 190 Brutpaare gibt es wieder in Europa, die Wildpopulation stabilisiert sich. Nun ist es wichtig, durch eine Metapopulation die genetische Vielfalt auszubauen, indem die Brutgebiete in Nordafrika, Andalusien und den Pyrenäen mit denen in den Alpen und auf dem Balkan verbunden werden. Für die Ostalpen soll Bayern, eine weitere Anlaufstelle werden. Daher werden am 10. Juni 2021 erstmalig auch in Deutschland, im bayrischen Berchtesgaden, zwei junge Bartgeier freigelassen – mehr als 100 Jahre nach ihrer Ausrottung in den Alpen.

Zurück im Berliner Zoo: In der Bartgeier-Voliere ist Anfang März ein Altvogel im Nest zu beobachten, wie er sorgfältig einen Fuß hebt, dann den anderen und scheinbar auf Zehenspitzen um etwas herum tanzt: Das erste Küken ist geschlüpft. Ragnar Kühne erzählt, das Bartgeierpaar habe, nachdem es bereits 19 Jahre zusammen war, erst im vorigen Jahr den ersten Jungvogel aufgezogen, "und wie selbstverständlich haben wir in diesem Jahr erneut einen Jungvogel hier im Zoo." Der Tierpark aber hat in diesem Jahr kein Glück: Die vier Eier der beiden Brutpaare blieben unbefruchtet oder sind abgestorben.

Seit 1991 sind aus dem Tierpark 21 Bartgeier freigelassen worden, sowie Anfang Juni der im März geschlüpfte – diesmal aus dem Berliner Zoo. "Der diesjährige Jungvogel passt exakt in die kleine Population in Andalusien. Insofern ist es ein großes Glück, dass er Ende Mai nach Andalusien reisen konnte und dort ausgewildert werden kann", so Ragnar Kühne. Der junge Bartgeier bekam den Namen Quercus und wurde mit einem anderen Jungvogel am 3. Juni 2021 in der Sierra de Cazorla freigelassen, fast auf den Tag genau 30 Jahre nach Margunet.