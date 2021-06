Hohe Temperaturen, viel Sonne, sehr wenig Regen: In Berlin und Brandenburg war es im Juni im Bundesvergleich am wärmsten und am trockensten. Zumindest stellenweise könnte es zum Ausklang des Monats feuchter werden. Und zum Juli-Auftakt etwas kühler.

In keinem anderen Bundesland Deutschlands ist es im Juni durchschnittlich so warm gewesen wie in Berlin. Der Tagesdurchschnitt lag in der Bundeshauptstadt bislang bei 21,2 Grad Celsius, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag nach einer vorläufigen Auswertung mitteilte. Auf Platz zwei rangiert Brandenburg mit einer Durchschnittstemperatur von 20,3 Grad.

Der Bundesschnitt lag demnach im Juni bei 19 Grad. Damit war der ablaufende Monat der drittwärmste Juni in Deutschland seit Beginn der Temperaturaufzeichnungen im Jahr 1881. Vor allem die Hitzewelle in der Monatsmitte traf Berlin.

Am 19. Juni maß der DWD in Tempelhof 36,6 Grad - den bundesweit höchsten Monatswert, den sich Berlin mit Baruth (Landkreis Teltow-Fläming) in Brandenburg teilt. Die Wetterstationen registrierten laut DWD zudem insgesamt vier sogenannte Tropennächte in Marzahn und Tempelhof - das bedeutet, dass die Temperatur in der Nacht nicht unter 20 Grad fiel.

Gleichzeitig schien in Berlin und Brandenburg die Sonne rund 285 Stunden lang - der zweithöchste Wert Deutschlands, der nur von Mecklenburg-Vorpommern übertroffen wurde.