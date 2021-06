Umgeknickte Bäume und Wasserschäden - Stürmische Gewitter führen zu mehreren Feuerwehreinsätzen in der Region

20.06.21 | 11:29 Uhr

Teils heftige Gewitter haben am Samstagabend in Berlin und Brandenburg viele Einsatzkräfte beschäftigt. Berliner Schwerpunkt war Hellersdorf. Auch am weiterhin schwül-heißen Sonntag können wieder Unwetter über die Region hinwegziehen.



Gewitter und Sturmböen haben am Samstagabend zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen in Berlin und Brandenburg geführt. Die Berliner Feuerwehr rückte in den Abendstunden zu rund 45 wetterbedingten Einsätzen aus. In den meisten Fällen stürzten Äste herab, wie ein Feuerwehrsprecher am Sonntag mitteilte. Vereinzelt entstanden demnach auch Wasserschäden an Gebäuden wie etwa vollgelaufene Keller. Verletzt wurde niemand.

Baum in Lichtenberg umgestürzt

Besonders am östlichen Stadtrand in Marzahn-Hellersdorf war die Feuerwehr im Einsatz. So fielen laut dem Sprecher in einem Hellersdorfer Neubauwohngebiet Äste auf sieben Autos, auch die Zufahrtsstraßen wurden geräumt. Im Lichtenberger Ortsteil Neu-Hohenschönhausen sei mit einem Kran ein Baum geräumt worden, der auf ein Gerüst mit Kabeln über der Straße gestürzt sei.



Auch in Brandenburg gab es einige Feuerwehreinsätze, auch hier vor allem wegen umgestürzter Bäume. In Luckau (Dahme-Spreewald) waren während eines entsprechenden Einsatzes mehrere Straßen für kurze Zeit gesperrt.



Weiterhin besteht vielerorts die Gefahr von Waldbränden, in drei Brandenburger Landkreisen gilt am Sonntag die höchste Gefahrenstufe fünf. Bei dem bisher größten Brand in Brandenburg seit Beginn der Saison kämpfen Feuerwehrleute auch am Sonntag auf einer Fläche von fünf Hektar bei Bötzow (Oberhavel) nordwestlich von Berlin gegen die Flammen.

Ab Dienstag kühlt es ab

Am Samstag hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Brandenburg den wärmsten 19. Juni gemessen. Der wärmste Ort war demnach Baruth (Teltow-Fläming) mit 36,6 Grad, gefolgt von Cottbus mit 36,3 Grad und der Landeshauptstadt Potsdam mit 36 Grad. Berliner Spitzenreiter war mit 35,8 Grad der Ortsteil Adlershof im Südosten der Stadt.



Am Sonntag bleibt es schwül-heiß in Berlin und Brandenburg, auch Gewitter sind wieder möglich: Sie sollen ab dem Nachmittag vom Fläming her über die Region hinwegziehen, wie der DWD prognostiziert. Auch in der Nacht auf Montag sind von Westen her Gewitter möglich - die Nacht bleibt erneut mit Tiefstwerten von 21 bis 18 Grad tropisch warm. Auch die neue Woche startet mit bis zu 33 Grad sehr warm und gewittrig, bevor sich ab Dienstag eine Abkühlung auf etwa 25 Grad ankündigt.

