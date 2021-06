Menschen, denen es am Wochenende und am Montag zu heiß war , dürfen sich über eine Abkühlung freuen. Sonnenanbeter hingegen werden in den kommenden Tagen geduldig sein müssen: In Berlin wie auch in Brandenburg wird bis Donnerstag immer wieder mit Schauern und Gewittern gerechnet.

Vor allem in Ostbrandenburg könnte es am Nachmittag Schauer oder Starkregen geben, später am Tag auch Gewitter. Die Temperaturen liegen voraussichtlich zwischen 22 und 25 Grad.

In der Nacht kann es örtlich dann richtig frisch werden, mit Tiefstwerten in der Region von bis zu zehn Grad. "Der Wind kommt jetzt aus dem Norden, das macht sich in den Temperaturen sofort bemerkbar", sagt Buchhop.

Auch am Mittwoch hängen viele Wolken am Himmel über Berlin und Brandenburg. In der Südhälfte Brandenburgs kommt es laut Buchhop zu einzelnen Schauern, ansonsten bleibt es jedoch trocken. Die Temperaturen liegen in der Spitze bei 26 Grad. Bei einem Sonne-Wolken-Mix am Donnerstag kommt es ab dem Mittag örtlich zu Schauern, in der Niederlausitz zu einzelnen Gewittern. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 27 Grad.

Nach der Abkühlung, dem Regen und den Gewittern in den kommenden Tagen könnte sich das Wetter ab Samstag wieder etwas beruhigen, sagt Buchhop. "Es könnte dann schon eher wieder trocken bleiben und die Temperaturen liegen dann schon wieder etwas sommerlicher bei etwa 25 Grad. Ein neues Hoch, wie in der vorigen Woche ist aber derzeit nicht im Anmarsch."