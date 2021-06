Ein Besucher- und Dokumentationszentrum soll in Berlin künftig an die Märzrevolution 1848 und die deutsche Demokratiegeschichte erinnern. Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) übergab am Mittwoch zudem an den Berliner Paul Singer Verein einen Förderscheck in Höhe von 155.000 Euro für die Vorbereitung auf das 175-jährige Jubiläum der Märzrevolution. Zugleich mahnte sie, dass Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte auch im demokratischen Deutschland des 21. Jahrhunderts verteidigt werden müssten.

Das künftige Besucher- und Dokumentationszentrum soll in Berlin am Friedhof der Märzgefallenen am Volkspark Friedrichshain entstehen. Auf dem Friedhof sind mehr als 250 Aufständische begraben, die während der Revolution am 18. März 1848 in Berlin vom preußischen Militär erschossen wurden. Die Märzrevolution war eine Bewegung für Freiheit, Gleichheit und Demokratie.



Das neue Zentrum ist Teil der im Juni beschlossenen Gründung der Bundesstiftung "Orte der deutschen Demokratiegeschichte". Die Stiftung soll das Engagement des Bundes in dem Bereich bündeln und auch die Paulskirche in Frankfurt am Main, das Hambacher Schloss bei Neustadt an der Weinstraße, die Erinnerungsstätte Rastatt sowie das Haus der Weimarer Republik in Weimar umfassen.