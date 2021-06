Schulwahl in Berlin - Die Angst vor der Kiezschule

12.06.21 | 08:15 Uhr

Eigentlich sollen Berliner Kinder dort zur Grundschule gehen, wo sie wohnen. Aber: Mehr als ein Drittel der Eltern entscheidet sich gegen die Einzugsschule. Alle wollen das Beste für ihr Kind, doch das könnte fatale Folgen für die Gesellschaft haben. Von Laura Kingston

August kann es kaum erwarten: Er will unbedingt eingeschult werden. Wo, ist dem Fünfjährigen herzlich egal. Er denkt ohnehin nur an eins: "Zuckertüte, Zuckertüte, Zuckertüte", schreit er. Mit seiner Mutter, Anne-Marja, sitzt er auf dem Dielenboden eines Neuköllner Altbaus, nahe Hermannplatz. Anne-Marja ist die künftige Grundschule ihres Sohns alles andere als egal. "Ich will ihm auch nichts dadurch verwehren, dass ich die falsche Schule auswähle." Die Schulwahl für August beschäftigt sie seit Monaten. Ihre Einzugsschule wäre die Rixdorfer Grundschule. Aber diese hat einen schlechten Ruf bei befreundeten Eltern. Teilweise ziehen sie aus Neukölln weg, in die Randbezirke, um den unbeliebten Einzugsschulen auszuweichen.

Einzugsschulen zunehmend unbeliebt

Ein Trend in der Berliner Elternschaft: Zum Schuljahr 2020/2021 hat sich etwa ein Drittel gegen die Einzugsschule entschieden. Das ergab eine kleine Anfrage der bildungspolitischen Sprecherin der FDP, Maren Jasper-Winter, im Berliner Abgeordnetenhaus. Am wählerischsten sind die Eltern demnach in Charlottenburg-Wilmersdorf. Hier gaben im Jahr fast 70 Prozent der Eltern einen Wechselwunsch an. In Neukölln war es jeder zweite Haushalt. In Gesprächen mit Schulleitern und Eltern werden unterschiedliche Gründe genannt: Manche Eltern wollen ein besonderes Schulprofil, andere wenden sich komplett vom staatlichen System ab. Manchmal ist es aber auch eine Flucht vor der Kiezschule, der ein schlechter Ruf vorauseilt.

Schulleiter Kolbe: "Kinder verlernen hier kein Deutsch"

Augusts Einzugsschule, die Rixdorfer Grundschule, fällt in die letzte Kategorie. Sie ist eine der Schulen in der Statistik, die bedeutend mehr "Wegwünsche" als "Hinwünsche" von Eltern aus dem Kiez haben. "Ob das vielleicht auch eine Sorge ist davor, dass ihr Kind hier Deutsch verlernt oder so, das weiß ich nicht. Das kann man vermuten, aber es ist nicht so. Die verlernen hier kein Deutsch." Worauf Andreas Kolbe, Schulleiter der Rixdorfer Grundschule, anspielt, ist der sogenannte "ndH-Wert" der Schule, also der Anteil der Schülerinnen und Schülern mit "nicht-deutscher Herkunftssprache". Diese Bezeichnung wird von der Berliner Senatsverwaltung für Bildung so verwendet und soll als Indikator dafür dienen, welche Kinder zu Hause nicht Deutsch sprechen. In der Rixdorfer Grundschule liegt der Anteil bei etwa 90 Prozent.

Die Senatsverwaltung für Bildung hält an der Erhebung und Veröffentlichung des "ndH-Werts" fest. Auf Anfrage von rbb|24 heißt es: "Das Merkmal ndH zielt weder auf Staatsangehörigkeit, Nationalität, ethnische Herkunft, Einreisezeitpunkt oder Aufenthaltsstatus ab, sondern ausschließlich auf die Sprachkompetenz von Kindern und Jugendlichen." Zudem sei es "die Grundlage für die Zumessung der strukturellen Unterstützung [in Sachen] Sprachförderung" der Schulen.

Segregation vor allem in diversen Kiezen

Gerade in sozial und kulturell diversen Berliner Kiezen ist eine Segregation der Schulen seit Jahren bemerkbar. Der Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration hat vor zehn Jahren eine Studie in Auftrag gegeben, um die Spaltung an Berliner Schulen zu untersuchen [svr-migration.de/PDF]. Das Ergebnis: An vielen Schulen liegt der Anteil von Menschen mit Migrationsgeschichte teilweise bei mehr als 75 Prozent über dem des Schulbezirks. Die Organisation macht dafür auch den öffentlich einsehbaren "ndH-Wert" verantwortlich.

Gewissenskonflikt: Kiezschule oder doch lieber privat?

Anne-Marja trifft sich Anfang April mit ihrem Ex-Partner und Augusts Vater Konstantin. Sie haben ein digitales Vorstellungsgespräch bei einer freien Schule in Prenzlauer Berg. Es ist eine von neun privaten Schulen, bei der sie sich bisher beworben haben. Vorteile: ein freies Lernkonzept, kleine Lerngruppen und jeden Tag frisches Bio-Essen. Nachteile: Sie kostet Geld und ist acht Kilometer von Anne-Marjas Wohnung am Hermannplatz entfernt. Aber auch die Kiezschule hätte Vorteile: der kurze Schulweg, die Schulfreunde in der Nachbarschaft. Und eben viele kulturelle Hintergründe. Das überzeugt Konstantin nicht – er sieht die Schülerschaft eher "als Monokultur". Das Gespräch mit der freien Schule dauert eine halbe Stunde - bis zur Zu- oder Absage wird es Wochen dauern.

Als Brennpunktschule abgestempelt

Die Rixdorfer Grundschule liegt auf der Donaustraße. Direkt gegenüber das Büro des Quartiersmanagements "Donaustraße Nord" – eine Institution, die sogenannte benachteiligte Kieze in Berlin bekommen [quartiersmanagement-berlin.de]. In dem Quartier "Donaustraße Nord" bekommt ein Drittel der Haushalte Sozialhilfe. Doppelt so viele wie im Berliner Durchschnitt. Trotzdem betont Schulleiter Andreas Kolbe "Wir sind keine Brennpunktschule. Wir sind eine Schule im sozialen Brennpunkt – und ein Stabilitätsanker für die Kinder."

Kiezschule: Durchmischung als Schlüssel zum Erfolg?

Und der Kiez verändert sich: Inzwischen besuchen mehr Kinder weißer, bildungsnaher Eltern die Rixdorfer Grundschule als noch vor einigen Jahren. Auch, weil sich vor drei Jahren die "Initiative Rixdorfer" gegründet hat, deren Ziel es ist, Eltern ihre Ängste zu nehmen und mehr dazu zu bewegen, ihr Kind an der Kiezschule anzumelden. Eine Durchmischung von Kindern aller sozialer und kultureller Hintergründe sehen Bildungsforscherinnen wie Juliana Karakayali von der Evangelischen Hochschule Berlin als Schlüssel zu mehr Bildungsgerechtigkeit.



Schulanmeldung als Politikum?

Augusts Einschulung als politisches Statement für mehr Bildungsgerechtigkeit zu verstehen, geht Anne-Marja zu weit: "Ich kann am Ende auch nicht die Welt retten", sagt sie. "Ich versuche, nachhaltig zu leben und so sozial wie möglich zu sein. Und irgendwo sind meine Grenzen. Also hier sehe ich jetzt so eine Grenze." Ende April bekommt Anne-Marja eine Zusage von der Freien Schule am Mauerpark.

