Beim Einparken ist in Berlin-Hellersdorf eine 68-Jährige vom Auto ihres Lebensgefährten überrollt worden. Sie kam mit schweren Verletzungen an Armen und Beinen ins Krankenhaus, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen wollte die Frau am Vormittag am Naumburger Ring den 72-Jährigen in eine Parklücke einweisen. Demnach geriet dieser beim Rangieren jedoch auf die Bordsteinkante, rutschte ab und erschrak, so dass er mit dem Fuß an das Gaspedal geriet.