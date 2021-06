Ein Fußgänger, der vor drei Wochen in Berlin-Tempelhof von einem Lastwagen erfasst worden war, ist am Donnerstag seinen schweren Verletzungen erlegen. Der 96-jährige Mann starb im Krankenhaus, wie die Polizei am Freitag mitteilte.



Der Senior wurde am 21. Mai gegen 12.30 Uhr am Tempelhofer Damm von einem Sattelzug erfasst, der von der Borussiastraße nach rechts in die Ringbahnstraße abbog. Bei dem Zusammenstoß stürzte der Fußgänger zu Boden, wobei ein Fuß des Mannes von dem Sattelzug überrollt wurde.



Rettungskräfte brachten den 96-Jährigen mit schweren Beinverletzungen in ein Krankenhaus, wo er am Donnerstagnachmittag verstarb. Der 49-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen weiter.