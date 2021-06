Der Fahrer eines Carsharing-Autos hat auf dem Kurfürstendamm in Berlin Haltezeichen der Polizei ignoriert und ist dann geflüchtet. Dabei kam es zu einem schweren Unfall mit einem Polizeiauto. Auch in einen weiteren Unfall war ein Einsatzwagen der Polizei involviert.

Zu einem Verkehrsunfall kam es in der Nacht zum Sonntag in Berlin-Charlottenburg nachdem ein 23-Jähriger in einem Carsharing-Auto eine Polizeikontrolle ignorierte. Das teilte die Berliner Polizei am Sonntag in einer Pressemitteilung mit.

Demnach sei es parallel zu einem weiteren Unfall gekommen, bei dem ein Einsatzwagen der Polizei, der auf dem Weg zum Kurfürstendamm war, mit einem Pkw zusammenstieß.



Bei dem ersten Unfall sei den Ermittlungen zufolge das Fahrzeug den eingesetzten Polizisten gegen 23:10 Uhr mit überhöhter Geschwindigkeit auf dem Kurfürstendamm in Fahrtrichtung Breitscheidplatz aufgefallen. An der Kreuzung zur Uhlandstraße habe der Fahrzeugführer dann entsprechende Anhaltesignale der Beamten ignoriert, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei.

Daraufhin sei der 23-Jährige auf die Uhlandstraße abgebogen. Er soll dann nach Angaben der Polizei auf Höhe der Grolmannstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben, wobei es zu einem Zusammenstoß mit dem hinterherfahrenden Funkwagen kam.