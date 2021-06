In dieser Woche nimmt der Sommer richtig Fahrt auf. Nach einem angenehm warmen Wochenstart steigen die Temperaturen ab Mittwoch täglich weiter an. Am Freitag soll es dann bis zu 36 Grad heiß werden. Doch die nächste Abkühlung naht schon.

Nach einem wettermäßig nur durchwachsenen Wochenende arbeiten sich die Temperaturen im Lauf der Woche beharrlich nach oben. Am Freitag soll es dann bis zu 36 Grad heiß werden in Berlin und Brandenburg. Das dürfte vor allem der arbeitenden Bevölkerung Schweißperlen auf die Stirn treiben, es sei denn, Büro und Klimaanlage stehen zur Verfügung.

Derzeit, so Meteorologe Kent Heinemann, haben wir es sowohl mit den Auswirkungen von Hoch "Yona" zu tun, das recht freundliches und sonniges Wetter bringt, zu tun als auch mit dem von Süd-Skandinavien anrückenden Tiefdruckgebiet "Robert". Letzteres, so Heinemann, bringe nach einem noch sehr sonnigen Montag etwas mehr Bewölkung und noch einmal etwas kühlere Temperaturen am Dienstag.

"Es ist trotzdem Badewetter", so Heinemann. Denn in Berlin würden auch an diesem kühlsten Tag der Woche 23 bis 25 Grad erwartet. "Bei Bewölkung trocknet die Badehose dann vielleicht mal nicht ganz so schnell", so der Meteorologe. Er betont, dass die aktuellen Wassertemperaturen der Seen in der Region in fast allen Gewässern bei 21 bis 23 Grad lägen. Auch das Wasser der Schwimmbäder, die zumeist mit Solaranlagen beheizt werden, ist längst auf deutlich über 20 Grad angestiegen.

Ab Mittwoch muss man sich über zu langsam trocknende Badesachen aber auch schon keine Sorgen mehr machen. Denn dann "sind wir in einer südlichen Strömung und kriegen Mittelmeerluft". So erreichen die Temperaturen schnell wieder fast 30 Grad und es gibt viel Sonnenschein.