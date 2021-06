Frei- und Sommerbäder ausgebucht - Brandenburger DLRG warnt vor Baden in "wilden" Gewässern

imago images/Karl-Heinz-Sprembe Video: rbb|24 | 19.06.2021 | Material: rbb|24, TNN, Mittagsmagazin | Bild: imago images/Karl-Heinz-Sprembe

20.06.21 | 16:26 Uhr

Die bewirtschafteten Bäder und Seen in Berlin und Brandenburg waren am Wochenende schnell ausgebucht - viele fahren deshalb an Gewässer, für die es keine Tickets braucht. Das sehen die Lebensretter der DLRG mit großer Sorge.

Die Badeseen und Bäder in Berlin und Brandenburg sind am Wochenende durchweg sehr gut besucht worden, vielerorts konnten schon Mittags keine weiteren Badegäste mehr eingelassen werden. Das Waldbad Templin südlich von Potsdam beispielsweise war am Samstag schnell mit 2.500 Besuchern ausgebucht.



Online-Tickets für die Berliner Frei- und Sommerbäder sind schon seit einigen Tagen vergriffen, aufgrund der begrenzten Gästezahlen - und trotz der kurzfristigen Aufstockung von Ticket-Kontingenten - herrschte hier am Wochenende eine vergleichsweise aufgeräumte Atmosphäre.



Aufgrund der stark eingeschränkten Verfügbarkeit von Eintrittskarten für bewirtschaftete Bäder strömen immer mehr Menschen an "wilde" Seen, die nicht von der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft DLRG bewacht werden. Das betrachtet der Sprecher des Brandenburger Landesverbands DLRG, Daniel Keip, mit großer Sorge.



dpa/Rolf Vennenbernd Mehr Nichtschwimmer durch Pandemie - DLRG Brandenburg verzeichnet großen Andrang bei Kursen für Schwimm-Anfänger Der Schwimmunterricht kam in der Corona-Pandemie zu kurz. Das hat die Zahl der Nichtschwimmer in Brandenburg in die Höhe schnellen lassen. Jetzt wollen viele ganz schnell das Schwimmen lernen - die DLRG sieht sich bei den Kursen überfordert.



DLRG: An kleinen Seen sollte aufeinander geachtet werden

Manche unterschätzten die Gefahren des Wassers, so Keip. Der Körper mache bei Temperaturunterscheiden eine erhebliche Stresssituation durch. "Der Sprung ins kühle Nass ist oft erfrischend, kann aber für das Herz-Kreislauf-System eine große Belastung sein", sagte Keip. Badewütige sollten sich seiner Ansicht nach erst einmal an die Temperaturen im Wasser gewöhnen und im Zweifel auch nicht zu weit auf den See rausschwimmen.



In der Corona-Pandemie habe man nicht viel am und im Wasser machen können und sollte sich erst wieder gewöhnen. Zudem setze gerade ein starkes Algenwachstum ein, mancher Schwimmer könne sich schon mal verheddern.



Keip empfiehlt auch mit Blick auf die nächste Woche beginnenden Sommerferien bewachte Frei- oder Strandbäder. Dort sei der Schutz am größten. Von den 4.000 DLRG-Mitgliedern in Brandenburg sei der Großteil im Einsatz. Viele Menschen zieht es auch an die zahlreichen kleineren Seen. "Jeder möchte gern den Geheimtipp nutzen, den er kennt." Dort sollte aber aufeinander geachtet werden, mahnte Keip.



Insgesamt 35 Badetote im vergangenen Jahr

Michael Neiße von der DLRG Berlin fügte im Gespräch mit rbb|24 hinzu, viele überschätzten ihre körperlichen Möglichkeiten und trauten sich im Gewässer zu viel zu. "Wenn man dann nicht richtig schwimmen kann, wird es schnell gefährlich", warnt der Rettungsschwimmer.



Ein Unding und mitunter lebensgefährlich sei es auch, Alkohol zu trinken und dann schwimmen zu gehen. Manche würden auch unbedacht in unbekannte Gewässer springen, was ebenfalls lebensgefährlich sei, so Neiße.



In Berlin sind im vergangenen Jahr elf Menschen bei Badeunfällen gestorben, in Brandenburg starben insgesamt 24 Menschen. Erst am vergangenen Donnerstag ertrank ein Mann im Weißen See im Berliner Bezirk Pankow.

Sendung: Brandenburg aktuell, 20.06.2021, 19:30 Uhr