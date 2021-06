Hitze und Trockenheit in Brandenburg - In fast allen Landkreisen herrscht die höchste Waldbrandstufe

17.06.21 | 08:53 Uhr

In den nächsten Tagen herrscht in Berlin und Brandenburg extrem heißes Wetter. Damit steigt auch die Waldbrandgefahr. In fast allen Landkreisen gilt inzwischen die höchste Waldbrandgefahrenstufe. Experte Raimund Engel sieht die Feuerwehren gut gerüstet.



Angesichts des heißen und trockenen Sommerwetters gilt in fast ganz Brandenburg seit Donnerstag die höchste Waldbrandgefahrenstufe 5. Nur im Landkreis Ostprignitz-Ruppin gelte noch Stufe 4, teilte der Waldbrandschutz-Beauftragte Raimund Engel am Donnerstagmorgen im rbb mit.



Er rechne aber damit, dass am Freitag auch hier die höchste Gefahrenstufe ausgerufen werde, so Engel. "Man darf trotzdem in die Wälder gehen, sie sind nicht gesperrt. Die Bürger müssen sich einfach vernünftig verhalten und können auch zusätzliche Brandmelder sein", betonte Engel.



Engel rechnet schon bald mit Waldbränden

Er gehe davon aus, dass sich die Lage in den nächsten Tagen noch verschärften werde. "Selbst wenn es lokal einzelne Gewitter und Regenschauer geben sollte, wird das nicht flächendeckend dafür reichen, dass wir eine entspanne Lage bekommen", meint der Experte.



Das Land Brandenburg sei aber gut vorbereitet, man habe aus den Trockenjahren 2018 und 2019 viel gelernt. Das habe sich erst am Mittwochnachmittag im Landkreis Barnim gezeigt. Bei Großschönebeck habe es einen Waldbrand gegeben, der von der Feuerwehr recht schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte. "Der Brand ist zum Glück nur wenige hundert Quadratmeter groß geworden, die Feuerwehr hat das sehr schnell in den Griff bekommen. Ich rechne aber dann doch mit dem ein oder anderen neuen Waldbrand auch in den nächsten Tagen", so Engel.



Bis Dienstag heißes Hochsommerwetter

Das Wetter bleibt am Donnerstag und auch in den darauffolgenden Tagen hochsommerlich heiß und trocken: In Berlin und Brandenburg werden bis Dienstag Temperaturen bis zu 37 Grad und Sonne satt erwartet. Am Samstag kann im Tagesverlauf zu örtlichen Gewittern mit Starkregen und Hagel kommen. Nahe der Gewitter müsse auch mit Sturmböen gerechnet werden.

