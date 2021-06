Interview | Trans Schauspielerin aus Ungarn - "Wir können eigentlich nur Sprachen lernen und wegziehen"

Bild: imago images/Martin Fejer

23.06.21 | 18:21 Uhr

In Ungarn sollen Homo- und Transsexualität jüngstens per Gesetz quasi aus der Öffentlichkeit verschwinden. Für die Schauspielerin Adel Onodi und viele ihrer jungen Landsleute ist eigentlich nur noch eine Option offen: die Ausreise.

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban reist am Mittwoch zwar nicht zum EM-Spiel Deutschland-Ungarn nach München [br.de]. Er ermahnt aber die deutsche Politik, die Ansage der Uefa, die Münchner Arena nicht in Regenbogen-Farben zu beleuchten, zu akzeptieren. Mit der Beleuchtung sollte angesichts eines neuen Gesetzes in Ungarn, das "Werbung" für Homo- und Transsexualität verbietet, ein Zeichen gegen Homo- und Transphobie gesetzt werden. Für die Schauspielerin Adel Onodi hat ihr Geburtsland Ungarn schon lange keinen Platz mehr für Menschen wie sie. Adel ist trans und Trans-Personen erkennt die ungarische Regierung rechtlich nicht mehr an. Auch in der Verfassung steht mittlerweile die Idealfamilie: Der Vater ist ein Mann, die Mutter eine Frau. Alles, was davon abweicht, ist suspekt. So wird im neuen Gesetz Homosexualität sogar mit Pädophilie gleichgesetzt [tagesschau.de].

Zur Person Iveta Rysava Die Schauspielerin Adel Onodi wuchs als trans Frau in einer ungarischen Kleinstadt auf. Ihr Solo-Stück "Dear Future Me" wurde 2018 in Budapest uraufgeführt. Vor mehr als einem Jahr zog sie nach Berlin.

rbb24: Frau Onodi, Viktor Orban hat seine Reise zum EM-Spiel Deutschland-Ungarn abgesagt. Ist das schon ein kleiner Sieg gegen das LGBTQI-feindliche Gesetz der ungarischen Regierung? Adel Onodi: Ich weiß nicht, was in dieser Situation ein Sieg sein könnte. Es ist wirklich gut, dass man in Deutschland über dieses Gesetz nachdenkt. Aber es ist auch wichtig zu wissen, dass dies die Situation von LGBTQI-Menschen in Ungarn nicht verbessern wird. Solidarität reicht hier schon lange nicht mehr, denn diese Lage geht bereits über die europäischen Grenzen hinaus.



Was bedeutet das ungarische Gesetz zur Einschränkung der Informationsrechte von Jugendlichen in Hinblick auf Homosexualität und Transsexualität für queere Menschen in Ungarn? Dazu kann ich nicht viel sagen, da ich bereits in Berlin lebe. Ich weiß aber, dass viele LGBTI-Menschen gerade erst wegziehen oder wegzuziehen planen. Wir haben verstanden, dass wir dort keinen Platz haben. Was können wir tun? Wir können eigentlich nur Sprachen lernen und wegziehen.



Nach dem Verbot der Uefa darf die die Münchner Arena während des Spiels der Nationalmannschaft mit Ungarn nicht in Regenbogenfarben illuminiert werden. Wie finden Sie diese Entscheidung? Jedes Mal, wenn ich das Gefühl habe, dass sich die Welt in die richtige Richtung bewegt, kommt eine Entscheidung, die das verhindert. Mehr kann ich dazu nicht sagen.

Hätten Sie sich gewünscht, dass die Uefa ein Signal für Toleranz gezeigt hätte? Es wäre gut gewesen, aber es hat mich nicht überrascht.



Ein Argument der Befürworter der Entscheidung der Uefa ist, dass Sport und Politik nicht vermischt werden sollten. Sind die Rechte von lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans und intergeschlechtlichen Menschen schon Politik? Ich denke, wer auch immer diese Entscheidung getroffen hat, ist auch nicht sensibel für LGBTI-Menschen. Ich weiß nicht, was der Grund war. Aber ich möchte hinzufügen, dass auch hier in Berlin Sachen in Richtung LGBTI+ entwickeln müssen. Denn auch hier stimmt es nicht, dass jeder jeden akzeptiert und jeder machen kann, was er will.

Glauben Sie, dass die Solidaritätskundgebungen in Deutschland der LGBTQI-Community in Ungarn helfen? Leider hilft das der LGBTQI-Community in Ungarn nicht, aber es schafft zumindest mehr Aufmerksamkeit.

Was kann Deutschland gegen die trans- und homofeindliche Politik der ungarischen Regierung machen? Wie kann man queere Menschen in Ungarn am besten unterstützen? Solidarität tut allen gut. Es ist auch eine wichtige Botschaft. Aber das reicht jetzt nicht. Die Europäische Union sollte energisch gegen die ungarische Regierung und Viktor Orban vorgehen. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, worauf sie noch warten.

Welche Mannschaft werden Sie heute Abend unterstützen? Wer gewinnt das Spiel? Ich habe Fußball nie geliebt, also werde ich mir das Spiel nicht ansehen und niemanden unterstützen. Aber viel Glück an beide!



Vielen Dank für das Gespräch! Das Interview führte Efthymis Angeloudis.