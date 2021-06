Der 20-jährige Angeklagte soll vor zwei Jahren mit mindestens einem Komplizen in die Biesdorfer "Grundschule am Fuchsberg" eingedrungen sein und das "Goldene Nest" gestohlen haben. Durch eine Fensterscheibe sollen sie ein Loch geschlagen, das Fenster entriegelt und aus dem Foyer das mehrfach gesicherte Kunstwerk aus einer Glasvitrine mittels Axt und Glassäge gestohlen haben.

Dazu kommt, dass sowohl der Angeklagte als auch andere Vertreter des Clanmilieus von der Polizei observiert wurden. Auch im Prozess am Montag wurde nicht offengelegt, warum. Trotzdem konnte das "Goldene Nest" gestohlen werden. Auch weil nach Angaben eines Polizeizeugen am Montag, die beauftragte Wachfirma erst einmal nachsehen wollte, ob ein Fehlalarm ausgelöst worden war, als die Fuchsbergschule sich in der Zentrale meldete. "Sonst wird das zu teuer, wenn es ein Fehlalarm ist", soll der Chef gesagt haben. So hätten die Täter zwanzig Minuten Vorsprung gehabt, ärgerte sich der Polizist im Prozess.

Ohne das Wissen der Täter konnte die Polizei später auf den Überwachungsaufnahmen genau verfolgen, wie der Diebstahl des Nestes erfolgte: die Täter hatten immer wieder mit einer Axt auf die in die gemauerte Wand eingelassene Vitrine eingeschlagen. Sie war durch schusssicheres Glas zusätzlich geschützt. Außerdem gab es einen Erschütterungssensor, eine weitere Sicherung am Glas selber, einen Bewegungsmelder im Foyer, Einbruchssicherungen an den Außenfenstern der Schule und schließlich gab es die Kamera. Das ganze Konzept habe der bildende Künstler Thorsten Goldberg mit der Schule, dem Landeskriminalamt und mehreren Wachdiensten abgestimmt, sagt er heute zum Prozessauftakt.

Am 15. Mai 2017, kurz nach Mitternacht, waren zwei Täter gewaltsam in die Schule eingedrungen und hatte versucht, im Foyer die Überwachungskamera auszuschalten. Beide sollen Arbeitskleidung in Camouflage getragen haben und unkenntlich gewesen sein. Sie hatten schwarze Farbe gegen die Linse der Kamera gesprüht und nicht bemerkt, dass die Sicherheitskamera gegen Graffiti mit einem Schutz versehen war.

Vom Angeklagten fand man am Fenster, durch das die Täter gewaltsam in die Schule eingedrungen sein sollen, zweifelsfrei seine DNA. Doch das allein reicht nach wissenschaftlichen Erkenntnissen und höchstrichterlicher Rechtssprechung noch lange nicht aus, um ihn als Täter zu überführen. Allerdings soll er wenige Stunden vor der Tat in der Grundschule in einem Baumarkt Arbeitshandschuhe und eine Spraydose gekauft haben. Die Polizisten hatten den früheren Intensivtäter sowohl bei einem Treffen mit anderen Clanmitgliedern beobachtet als auch auf dem Parkplatz vor dem Baumarkt observiert.

Im September 2018 hatte die Grundschule am Fuchsberg in Biesdorf eröffnet. Die Kinder seien stolz gewesen auf "ihr Kunstwerk". Die Grundschüler*innen hätten sich ihre Nasen sich an der schusssicheren Glasscheibe plattgedrückt, hinter der das Kunstwerk gesichert war, sagt der bildende Künstler Thorsten Goldberg, der das Goldene Nest schuf. 74 goldene Äste seien zu einem Nest geformt gewesen. Die Schüler*innen seinen stolz gewesen auf "ihr" Kunstwerk. Kunst im Öffentlichen Raum würde beschädigt, zerstört und gestohlen, sagt der Künstler am Rande des Prozesses. Das Goldnest solle auch deswegen in irgendeiner Form wieder in die Schule für die Kinder zurückkehren, sei es auch nur als Videoinstallation. Er sei auch bereit, ein neues "Goldenes Nest" zu bauen. Darum sei er allerdings von den Verantwortlichen bisher nicht gebeten worden.

Zum Prozess sagte der Künstler, dass es bei dem Verfahren nicht um Kunst gehe, sondern um die Tat. Er wünsche sich aber, dass gestohlene Kunst ersetzt werde, denn sie diene als etwas, durch das sich die Kinder identifizieren könnten.

Am 12, Juli soll das Urteil gegen den 20-Jährigen fallen. "Dieser junge Mann hat in den letzten zwei Jahren eine positive tolle Karriere gemacht", sagt Verteidiger Franke. Er habe in seiner Familie ein Alleinstellungsmerkmal, weil er sich durch seine Ausbildung durchgebissen habe und jetzt arbeite. "Das werden sie bei dem Familiennamen ganz wenig haben. Der hat mit seiner Vergangenheit komplett abgeschlossen."

Freispruch oder Verurteilung im Prozess am 12. Juli? Beides scheint möglich.