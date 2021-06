Imker in Brandenburg - Zwischen Honig-Boom und Wildbienensterben

Bild: Ludger Smolka

06.06.21 | 08:48 Uhr

Der Klimawandel, aber auch menschliche Einflüsse machen das Leben für Honig- und Wildbienen immer schwerer. Zwar hat die Zahl der Imker und der Bienenvölker deutlich zugenommen. Doch den Wildbienen hilft das nicht. Von Ludger Smolka

Holger Ackermann aus Groß Schauen bei Storkow (Oder-Spree) ist Imker aus Leidenschaft. 15 Völker stehen bei ihm im Garten, einen Schutzanzug gegen Stiche trägt er nicht. Ihm reicht ein weißes Hemd: "Einfach nicht schnell bewegen, das macht die Bienen nervös", sagt Ackermann. Seine Leidenschaft teilen immer mehr Menschen – und das nicht erst seit der Corona-Pandemie: In Brandenburg wuchs die Zahl der Imker seit 2014 laut Tierschutzreport des Landes von 3.424 auf 6.034 in 2020, die Zahl der Bienenvölker von 40.000 auf über 57.000. Das stimmt den Sprecher des Imkerverbands Brandenburgs froh. Andererseits blickt er mit Sorge auf seine Honigwaben, wenn er die aus seinen Stöcken herauszieht: "Die müssten normalerweise um diese Zeit schon ziemlich voll sein. Leider hatten wir es in der letzten Zeit aber ziemlich kalt gehabt. Meine Bienen haben einen Entwicklungsstand von Ende April. Wir werden weniger Honig ernten."

rbb/DOKfilm Bienenzucht in Brandenburg - Imkerverband verzeichnet deutlichen Mitglieder-Zuwachs Die Einschränkungen infolge der Corona-Pandemie haben auch positive Folgen: In Zeiten von Lockdown und Home-Office wenden sich viele Brandenburger vermehrt der Bienenzucht zu. Vor allem jüngere Menschen haben Lust auf eigenen Honig.

Honigertrag sinkt seit Jahren

Schwankungen seien normal, sagt Ackermann, doch er sehe eine langfristige Veränderung: "Wir haben deutlich zu warme Winter und weniger stabile Wetterlagen im Gegensatz zu früher. Das bringt unsere possierlichen Stachelträger durcheinander." Ist es früh im Jahr warm, fangen die Bienen auch früh zu brüten an. Wenn es dann wieder kälter wird, müssen die Tiere drinnen bleiben. Reicht der Honigvorrat nicht aus, um Wärme zu produzieren, können Völker im Frühjahr zusammenbrechen. Das sei in diesem Jahr bereits häufig passiert, so Ackermann. Der Honigertrag pro Bienenvolk sinkt seit Jahren sehr stark - trotz der gestiegenen Zahl an Imkern und Bienenvölkern: Waren es 2016 noch 35 Kilo, die ein Volk durchschnittlich produzierte, kamen 2020 nur 24,2 Kilo auf die Waage.

"Der Klimawandel hat den Imkern übel mitgespielt"

Das ist besonders dramatisch für Imker, die mit Honig ihren Lebensunterhalt verdienen. Wanderimkerin Karin Lang kommt mit ihren rund 800 Bienenvölkern seit mehr als 20 Jahren zur Akazienblüte nach Brandenburg. In der märkischen Schweiz gibt es den größten zusammenhängenden Akazienwald Deutschlands - bei Imkern bekannt und beliebt. "Der Klimawandel hat den Imkern übel mitgespielt. Die letzten zwei Jahre waren sehr trocken, wir haben sehr viel weniger Honig geerntet als in normalen Jahren", sagt die Imkerin. Der Honig-Preis sei gestiegen. Wenn aber ein Glas im Supermarkt über sechs Euro koste, zögerten die Kunden zuzugreifen, sagt Lang weiter.

Viele Wildbienenarten vom Aussterben bedroht

Karin Lang liefert Bio-Honig an den Handelskonzern Rewe. Um die notwendigen Mengen zusammenzubekommen, arbeitet sie mit anderen Bio-Imkern zusammen. Sie lässt sich deren Honig liefern, und füllt ihn dann in ihrer Firma in Bremen ab. Dass ihr Honig möglicherweise neben Produkten aus der industriellen Landwirtschaft steht, hält sie nicht von grundsätzlicher Kritik ab: "Ich glaube, dass die Industrialisierung der Landwirtschaft gestoppt werden muss. Statt Monokulturen brauchen wir vielfältigere, naturnahe Gebiete." Nur so, sagt sie, könne das immer schneller voranschreitende Artensterben aufgehalten werden. Besonders dramatisch, sagen Imker, wirke sich das Sterben der Wildbienen aus. Von den mehr als 550 Wildbienenarten in Deutschland gelten laut Roter Liste mehr als die Hälfte bestandsgefährdet, 31 seien vom Aussterben bedroht.

Wanderimkerin Karin Lang

Wildbienen gelten als Spezialisten

"Da haben wir ein Riesenproblem", sagt Imker Ackermann, "denn Wildbienen sind Spezialisten: bestimmte Bienenarten sind für bestimmte Blumen zuständig. So brauchen Glockenblumenscherenbienen Glockenblumen, um leben zu können. Wenn es diese Blumen nicht mehr gibt, wird es auch diese Wildbienen nicht mehr geben." So gehe es mit vielen Pflanzen, die ohne ganz bestimmte Wildbienenarten aussterben würden. Dass die gestiegene Zahl an Imkern mit ihren Honigbienen für das Aussterben der Wildbienen verantwortlich seien, weisen beide von sich: Einen Kampf ums Futter gebe es zwischen den Bienen nicht. Im Gegenteil: Der Mangel an Bestäubungsleistung, der durch die verschwindenden Wildbienen herrsche, würde durch die Honigbienen teilweise aufgefangen, so Karin Lang. "Wenn es in Deutschland nicht so viele Imker gäbe, würden wir den Artenrückgang ganz anders bemerken", sagt sie. "Was wir Imker quasi ausgleichen, würden die sterbenden und schwächer werdenden Wildbienenrassen alleine niemals auffangen."

Liebe Leute, lasst ein bisschen mehr Unordnung zu, mäht nicht alle 14 Tage euren Rasen. Und einfach mal gucken: Was steht denn da? Holger Ackermann, Imker

Appell an die Verbraucher