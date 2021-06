Prozess in Potsdam - Gericht spricht Jäger nach Wolfsabschuss frei

Bei einer Jagd im Fläming erschoss ein Niederländer einen Wolf. Dafür musste er sich vor Gericht verantworten und wurde freigesprochen. Jäger sehen nun Gesprächsbedarf: Wie dürfen sie handeln, wenn die streng geschützten Tiere angreifen? Von Lisa Steger



Es war ein langer Tag mit acht Zeugen; allein deren Vernehmung hatte mehr als vier Stunden in Anspruch genommen. Am Ende war Richter Francois Eckardt überzeugt: Der 71 Jahre alte Jäger hat im Notstand gehandelt. Johannes B. war berechtigt auf einen Wolf zu schießen, weil das Tier zuvor mehrere Jagdhunde angegriffen habe. So hätten es der Jäger und einige Zeugen geschildert. Das Gericht habe die Darstellung nicht widerlegen können. "Ich bin einfach nur erleichtert", erklärte Johannes B. aus Enschede nach dem Freispruch. Hörbar aufgeregt hatte der Angeklagte am Morgen von jenem Tag berichtet, der ihm das Ermittlungsverfahren eingebracht hatte. Es war im Januar 2019 bei einer Treibjagd in Rabenstein im Fläming. Er habe auf seinem Hochsitz im Wald gesehen, dass ein Wolf mehrere Jagdhunde angriff, so der 71-Jährige. "Ich habe geschrien, in die Hände geklatscht und einen Warnschuss abgegeben", sagte der Niederländer aus. Doch der Wolf habe weitergemacht. "Ich war total verrückt, ich dachte, ich muss den Wolf schießen, sonst beißt er die Hunde kaputt", so der Niederländer.

Zwei verletzte Hunde, aber kein Hundehaar im Wolfsmaul

Seit 50 Jahren besitzt Johannes B. den Jagdschein, nimmt jährlich nach eigenen Angaben an zehn und mehr Jagden teil. Die Staatsanwaltschaft Potsdam hatte ihm angeboten, das Ermittlungsverfahren gegen Zahlung einer Geldauflage einzustellen, dem Vernehmen nach soll es sich um eine größere Summe gehandelt haben. Dies wollte der Niederländer nicht hinnehmen, da er sich unschuldig fühlte. Er wehrte sich. Wie sich nun herausstellt, mit Erfolg. Zwei Jagdhunde waren bei jener Jagd verletzt verletzt worden, berichtete der Jagdleiter von damals als Zeuge. "Einer am Hintern, der andere an der Brust." Über den Letzteren sagt ein Tierarzt im Zeugenstand: "Nicht nur die Haut, auch die Brustmuskulatur war verletzt, also eine tiefere Verletzung." Dies könne kaum von einem kleinen Jagdhund verursacht worden sein. Mehrere Zeugen schilderten den angeklagten Niederländer als einen äußerst versierten Schützen. Und ein Jäger-Kollege, der ebenfalls seit 50 Jahren jagt und bei dem Treiben dabei gewesen war, berichtete, so ein klagendes Hundegebell wie an jenem Tag habe er nie zuvor gehört. Die Sachverständige hingegen belastete den Angeklagten. Claudia Szendiks, die den toten Wolf obduzierte, hatte keine Spuren eines Kampfes an dem Kadaver gefunden. Auch hatte der tote Wolf keine Hundehaare im Maul, was wahrscheinlich gewesen wäre, wenn er gebissen hätte, sagte sie. Aus nächster Nähe hatte niemand das Geschehen beobachtet. So hieß es am Ende: Im Zweifel für den Angeklagten.

Staatsanwaltschaft forderte hohe Geldstrafe

Es war der bundesweit erste Prozess wegen eines Wolfsabschusses gegen einen Jäger. Bei einem Schuldspruch im Amtsgericht hätten ihm eine Geldstrafe oder bis zu vier Jahre Haft gedroht. Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer für den Unternehmer Johannes B. eine Geldstrafe in Höhe von 70 Tagessätzen à 150 Euro gefordert, also 10.500 Euro. Die Verteidigung hatte auf Freispruch plädiert. Rechtskräftig ist das Urteil noch nicht. Beide Seiten können in Berufung gehen. Dafür haben sie jetzt eine Woche Zeit. Sollte der Freispruch rechtskräftig werden, müsste der Staat dem Angeklagten seine Anwaltskosten und Reiseausgaben erstatten.

Interessenverbände der Jäger fordern neue Regelungen

Gregor Beyer vom Forum Natur Brandenburg – einer Organisation, der auch zahlreiche Jäger angehören – hat den Prozess verfolgt. Dieser habe Pilotcharakter. "Brandenburg ist weltweit das Land mit der höchsten Wolfsdichte, wir brauchen aber eine ordnungsgemäße Bejagung." Es fehle Rechtssicherheit. "Momentan haben wir verschiedene Regelungen, besonders im deutschen Naturschutzrecht. Aber Fälle, wie der, der hier verhandelt wird, sind dadurch nicht abgedeckt." In Schweden, so Beyer, dürfe ein Wolf getötet werden, wenn er andere Tiere angreife und auf Rufen, Klatschen und Warnschüsse zuvor nicht reagiert habe. Eine solche Regelung wünscht sich Beyer auch hierzulande. Der Deutsche Jagdverband fordert dies ebenfalls. Ähnlich sieht es Heiko Granzin, der Verteidiger des niederländischen Jägers. "Die Frage bei diesem Prozess lautet: Ist das Eigentum an einer Sache – also in diesem Fall an einem Hund - weniger wert, mehr wert oder gleich viel wert wie eine streng geschützte Art nach dem Bundesnaturschutzgesetz?" Der Anwalt jagt selbst. Wenn Jäger einen Wolf, der ihre Hunde bedroht, nicht mehr erschießen dürften, "dann würde ich nicht mehr zur Jagd gehen", so Heiko Granzin. Und er ist sicher: Viele andere auch nicht.

