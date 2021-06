Da gibt’s nix zu diskutieren: Victor Orbán ist mit seinem Gesetz und seinen Fideszkumpanen ein erzreaktionärer Populist. Ein buntes Münchner Stadion wäre schön gewesen! Shame on you, UEFA.

München darf nicht, also springt der Rest des Landes ein: Nach dem UEFA-Verbot für eine Stadion-Beleuchtung in Regenbogenfarben greift unter anderem Berlin die Aktion für Vielfalt auf. Die Ankündigung bestimmt in Deutschland den Tag im Netz.

Trotzdem die Frage: Was bleibt eigentlich von den hunderttausenden Regenbogensolidaritätszeichen in den sozialen Netzwerken, in den Medien? Es ist so leicht, sich in unserem freien Land zu solidarisieren: Regenbogen ums Twitter-Facebook-Instaprofil, in den Whatsapp-Status, schwupps, ich bin auf der richtigen Seite und bekomme Likes von den richtigen Leuten.

Gleichzeitig liegt die FIFA in den letzten Vorbereitungen für die Weltmeisterschaft in Katar. In Katar ist Homosexualität unter Erwachsenen ein schweres Verbrechen, das mit Gefängnis bestraft wird. Und nicht nur das.