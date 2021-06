Erster Nachtzug aus Stockholm trifft am Montag in Berlin ein

Durch die neue Nachtzugverbindung zwischen Berlin und den skandinavischen Hauptstädten Stockholm und Kopenhagen wurde an diesem Montag die Ankunft des ersten Zugs im Berliner Hauptbahnhof erwartet.

Der am Sonntag in Stockholm gestartete (16:20 Uhr) Zug ist um 8:52 Uhr in Berlin eingetroffen. Die Strecke führte über Malmö, Kopenhagen und Hamburg.

In umgekehrter Richtung sollte am Sonntag um 19:02 Uhr ein Zug in Berlin starten und am Montag um 14:20 Uhr in Stockholm eintreffen. Zwischen Kopenhagen und Stockholm sind neun Halte geplant, unter anderem in Malmö, Lund und Södertälje.