Laute Musik, kein Abstand - Polizei löst wieder Feiern in Berliner Parks auf

Bild: imago images/Emmanuele Contini

13.06.21 | 13:11 Uhr

Tausende Menschen haben in der Nacht auf Sonntag erneut in verschiedenen Berliner Parks gefeiert – zum Teil mit viel Gedränge und lauter Musik. Die Polizei schritt in mehreren Fällen ein. Es ging allerdings friedlicher zu als in der Nacht davor.

Die Berliner Polizei hat in der Nacht zum Sonntag wieder Parks wegen lauter Musik und Verstößen gegen Hygieneauflagen in der Pandemie geräumt. Allerdings ging es nach Angaben eines Sprechers entspannter zu als in der Nacht davor. Es seien keine Kollegen angegriffen worden. Möglicherweise trugen dazu auch die Außentemperaturen bei: Mit zwölf Grad war es deutlich kühler als in der Nacht zu Samstag.

dedinag Hygieneverstöße - Tausende Menschen feiern teils dicht gedrängt in Berliner Parks Lärmbelästigung und Verstöße gegen die Hygiene-Auflagen - so lautet die Begründung der Berliner Polizei für die Räumung gleich mehrerer Parks in der Stadt. Im Mauerpark wurden zwei Beamte beim Einsatz verletzt.

Polizei schob Feiernde aus dem Park

Im Mauerpark trafen sich nach Polizeiangaben rund 2.000 Menschen. Bei einer illegalen Musik- und Lasershow hätten sie zu dicht zusammengestanden. Gegen Mitternacht beendete die Polizei die Feier – dabei hätten Kollegen zum Teil auch Feiernde aus dem Park schieben müssen, sagte der Sprecher. Im Volkspark Friedrichshain und in der Hasenheide bat die Polizei in den Abendstunden darum, die Musik auszudrehen und den Park zu verlassen. Das sei dann auch friedlich geschehen, berichtete der Sprecher. Vergleichbare Einsätze habe es im James Simon Park an der Museumsinsel und im Park am Gleisdreieck gegeben. Dort hatten sich 400 bis 500 Menschen zum Feiern getroffen. Offiziell gilt immer noch, dass sich im Freien Erwachsene aus nicht mehr als fünf Haushalten und mit Abstand treffen können.

Es wird wieder wärmer

"Wir haben Verständnis für laue Sommerabende in einladenden Parks, aber nicht für laut und eng die Nacht durchfeiernde Gruppen, die Einsatzkräfte angreifen mit Flaschen bewerfen, wenn die den Anwohnenden ihre berechtigte Ruhe verschaffen wollen", twitterte die Polizei am Samstagabend. In der Nacht zuvor hatte es im Mauerpark Angriffe auf Beamte gegeben, zwei Menschen wurden dabei leicht verletzt. Für die kommende Woche rechnet die Polizei mit weiteren Einsätzen in Parks: In Berlin sind tagsüber mehr als 30 Grad vorhergesagt, auch nachts soll es dann bis 20 Grad warm bleiben.

Sendung: Inforadio, 13.06.2021, 12:20 Uhr