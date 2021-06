Ferienstart in Berlin und Brandenburg - ADAC erwartet schon ab Mittwoch erhöhte Staugefahr

23.06.21 | 06:12 Uhr

Am Donnerstag starten in Berlin und Brandenburg die Sommerferien. Der ADAC erwartet pandemiebedingt zwar keinen typischen Reise-Verkehr, doch auf den Autobahnen wird es bereits ab diesem Mittwoch trotzdem voll.



In Berlin und Brandenburg starten am Donnerstag die Sommerferien. Bereits ab Mittwoch Nachmittag wird deshalb mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen auf allen Ausfallstraßen und Autobahnen gerechnet. Staus sind vorprogrammiert, auch wegen vieler Baustellen, sagt Thomas Mattuschka von der Autobahn GmbH. "Wir sind hier in der Mitte Euopas. Man kann nur alle warnen, sich das Staugeschehen anzuschauen und zu stauarmen Zeiten loszufahren."

Staugefahr ab Freitag am größten

Der ADAC Berlin-Brandenburg empfiehlt, in den nächsten Tagen entweder in den frühen Morgenstunden oder erst abends nach 19 Uhr loszufahren. Grundsätzlich geht der Automobilclub zwar davon aus, dass es ähnlich wie im Vorjahr aufgrund der Corona-Krise keinen typischen Reiseverkehr geben wird. Trotzdem sei auf verschiedenen Strecken mit Staus zu rechnen. Demnach sei die Staugefahr am Freitagnachmittag, am Vormittag und frühen Nachmittag des Samstags sowie am Sonntagnachmittag am größten. Betroffen werde vor allem die A10 (Berliner Ring) sein. Chronisch staubelastete Autobahnabschnitte befinden sich im nördlichen Teil Brandenburgs: auf der A24 in Richtung Hamburg sowie am Kreuz Uckermark (A11/A20).

Auf folgenden Autobahnen gilt erhöhte Staugefahr

- Fernstraßen zur Nord- und Ostsee

- Großräume Hamburg und Berlin

- A 1 Köln - Dortmund - Bremen - Lübeck

- A 2 Dortmund - Hannover - Berlin

- A 3 Frankfurt - Nürnberg - Passau

- A 5 Karlsruhe - Basel

- A 7 Hamburg - Flensburg

- A 7 Hamburg - Hannover und Würzburg - Ulm - Füssen/Reutte

- A 8 München - Salzburg

- A 9 München - Nürnberg

- A 10 Berliner Ring

- A 19 Dreieck Wittstock/Dosse - Rostock

- A 24 Berlin - Hamburg

- A 93 Kufstein - Inntaldreieck

- A 95/B 2 München - Garmisch-Partenkirchen

- A 99 Umfahrung München

Am besten antizyklisch fahren

Um den Urlaubsbeginn nicht im Stau zu starten, rät der ADAC, antizyklisch zu fahren. "Das heißt, nicht dann, wenn alle anderen aufbrechen", erklärte Andreas Hölzel im rbb-Interview am Dienstag. "Das ist in der Regel Freitagnachmittag. Hier ist es am vollsten, dann kommt noch der Pendler- und Berufsverkehr hinzu." Auch der Samstagvormittag beziehungsweise -nachmittag sei ungeeignet, weil viele Urlauber zu dieser Zeit am liebsten aufbrechen. "Wenn man kann, sollte man in der Früh gegen vier Uhr aufbrechen. Das ist eine gute Zeit, sofern man ausgeschlafen und fit ist", so Hölzel. Neben Berlin und Brandenburg ist auch in Hamburg Ferienstart. Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein haben bereits seit einer Woche Ferien. Deshalb sei vor allem im Norden mit Staus zu rechnen. Jedoch seien dort auch Autourlauber aus Nordeuropa und Menschen, die nicht an Ferientermine gebunden sind, auf den Straßen unterwegs.

Hitzeschäden auf Brandenburgs Straßen

Derweil müssen auf vielen Straßen in Brandenburg wegen Hitzeschäden Reparaturarbeiten durchgeführt werden. Während der jüngsten heißen Tage gab es zahlreiche Risse auf betonierten Fahrbahnen und Aufwölbungen auf Asphaltbelägen. Die Landesstraße 29 zwischen Wandlitz und Lanke musste am Wochenende gesperrt werden. Inzwischen wurde die Straße notdürftig repariert, vorerst gilt hier Tempo 30. Probleme gab es auch im Havelland und in Ostprignitz-Ruppin. Weich gewordener Asphalt wurde teilweise mit Split abgestreut. Auch auf vier Autobahnen des Landes gab es Hitzeschäden. Am schlimmsten betraf es die A15 zwischen Bademeusel und Forst. Hier ist die Fahrbahn für Reparaturen derzeit Richtung Berlin gesperrt. Auf der A9 Berlin-Leipzig sind es sechs Stellen auf einer Länge von 14 Kilometern. Alle Schäden sollen noch in dieser Woche beseitigt sein.

Sendung: Antenne Brandenburg, 23.06.2021, 10:00 Uhr