Weltblutspendertag am 14. Juni - Blut ist durch die Pandemie knapper als sonst

13.06.21 | 09:30 Uhr

Täglich werden in Berlin und Brandenburg rund 600 Blutspenden benötigt. Durch viele Operationen, die wegen Corona verschoben wurden und jetzt nachgeholt werden müssen - und durch die Sommerzeit wird Blut knapp. Da hilft nur spenden. Von Ursula Stamm

Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand im Laufe seines Lebens eine Blutkonserve braucht, liegt bei mindestens 50 Prozent. Doch nur rund drei Prozent aller Deutschen spenden regelmäßig Blut. Dabei erfüllt ein Drittel der Bevölkerung die gesetzlich vorgegebenen Voraussetzungen. Dass trotzdem jeden Werktag 600 Blutspenden in Berlin und Brandenburg zur Verfügung stehen, ist also alles andere als selbstverständlich. Die sechs gemeinnützigen Blutspendedienste des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) decken rund 75 Prozent des Bedarfs an Blutkonserven in Deutschland. Den Rest leisten die Kliniken selbst sowie private Blutspendedienste.

dpa/W. Jargilo Kaum Reserven in Berlin und Brandenburg - Engpass bei Blutkonserven befeuert Debatte über Spendeverbote Während der Corona-Krise ist die Zahl der Blutspenden eingebrochen, das DRK Nordost kann den Bedarf der Kliniken in der Region derzeit nicht voll decken. Einige Organisationen fordern nun, das Blutspendeverbot für homosexuelle Männer aufzuheben. Von Roberto Jurkschat

Was mit der Blutspende passiert

Eine so genannte Vollblutspende besteht aus einem halben Liter Blut und kann gleich dreifach verwendet werden. Denn aus dem Vollblut werden die roten Blutkörperchen, die Thrombozyten sowie das Blutplasma als jeweils eigenes Präparat gewonnen. Das geschieht in speziellen Zentren; für den DRK-Blutspendedienst Nord-Ost liegen diese in Dresden und in der Nähe von Hamburg. Innerhalb von 24 Stunden kommen die Blutprodukte wieder zurück in die Region, wo sie in acht Transfusionsmedizinischen Zentren in Kühlzellen aufbewahrt werden.



Allerdings nicht lange. Thrombozyten sind nur vier bis fünf Tage haltbar, die roten Blutplättchen, die Erythrozyten, nur maximal 42 Tage. Damit jeden Tag genügend Blutprodukte zur Verfügung stehen, braucht es eine ausgefeilte Logistik, die darauf beruht, dass Kliniken ihren Bedarf beim DRK-Blutspendedienst anmelden und die Spendenwerbung und Entnahme entsprechend vorgeplant werden.

Mehr Bedarf nach Pandemie

Diese Logistik habe auch zu Pandemiezeiten erstaunlich gut funktioniert, berichtet Kerstin Schweiger, Pressesprecherin des DRK-Blutspendedienstes Nord-Ost. Allerdings gab es ab Mai 2020 eine ähnliche Situation wie jetzt: "Wir haben damals nach den ersten Lockerungen gesehen, dass der Bedarf der Kliniken innerhalb von zwei, drei Tagen sprunghaft angestiegen ist und dass es da einen Mehrbedarf von bis zu 30 Prozent gab. Das hatte damals den Hintergrund, dass verschobene Operationen und Behandlungen nachgeholt wurden."



Ein ähnlicher Trend sei derzeit beobachtbar, auch wenn sie noch keine konkreten Zahlen nennen könne, da die Kliniken erst seit Anfang Juni wieder im Normalbetrieb sind. Den Rest des Jahres 2020 habe diese Situation angehalten, so Kerstin Schweiger, "das war zum Teil tatsächlich so, dass die Blutspenden nach der Aufbereitung in die Depots kamen und in der nächsten Minute auch schon wieder von den Kliniken abgerufen wurden. Und so soll es ja nicht sein. Wir haben im Idealzustand der Bevorratung einen Vorlauf von fünf Tagen und in diesen ganzen Monaten von Sommer bis Ende 2020 sind wir mit nur etwa einem Tag Vorlauf wirklich auf einem Grat gewandert, der sehr, sehr schwierig zu bewältigen war."

privat #Wiegehtesuns? | Der Blutspendedienst - "Wir können nur appellieren: Kommt Blutspenden" Während des Lockdowns hat sich Rita Szymanowski gewundert und gefreut, wie viele Menschen zur Blutspende gekommen sind. Jetzt ist wieder etwas Normalität eingekehrt, und die Spenden gehen zurück. Dabei werden sie dringend gebraucht. Ein Protokoll.

Benötigt werden die Blutspenden mit einem Anteil von rund 19 Prozent vor allem von Krebspatienten, die zum Beispiel eine Chemotherapie bekommen. Aber auch bei Herz- und Gelenkoperationen sowie nach akuten Unfällen werden Blutkonserven gebraucht. Bei einer Bluttransfusion müssen die Blutgruppen von Spender und Empfänger übereinstimmen. Ein "Ranking" der Blutgruppen gebe es in dem Sinne nicht, sagt Kerstin Schweiger, "weil im Bevölkerungsschnitt die Blutgruppen ja genauso verteilt sind, wie bei den Patienten, die auf Blutkonserven angewiesen sind".



Eine Ausnahme gibt es aber: die Blutgruppe Null Rhesusfaktor negativ. Sie kann auch ohne Abgleich der Blutgruppe sofort gegeben werden, da sie von allen Menschen toleriert wird, ohne Abstoßungsreaktionen hervorzurufen. Allerdings haben nur rund sechs Prozent der Deutschen diese begehrte Blutgruppe.

Strenge Regeln wegen Corona

Blutspenden ist während der gesamten Zeit der Corona-Pandemie möglich gewesen, allerdings unter strengen Hygieneregeln. Nach wie vor ist eine Blutspende nur nach vorheriger Anmeldung möglich, telefonisch oder auch online [terminreservierung.blutspende-nordost.de]. "Das hilft uns, das Ganze so zu steuern, dass nicht zu viele Menschen gleichzeitig bei einem Blutspendetermin sind, sondern nach Viertelstunden gestaffelt, sodass sich keine Warteschlangen bilden", erläutert Kerstin Schweiger.



Wer Kontakt mit an Covid-19 Infizierten oder Erkrankten hatte, darf erst nach zwei Wochen wieder Blut spenden. An Covid-19 Erkrankte müssen vier Wochen warten, nachdem sie wieder genesen sind. Nach einer Impfung gegen SARS-CoV-2 darf man schon einen Tag später wieder Blut spenden, sofern man sich gesund fühlt. Die anstehenden Sommerferien sorgen jedes Jahr temporär für eine abnehmende Spenderbereitschaft. Während der Corona-Pandemie kann sich dieser Zeitraum aus Sicherheitsgründen noch um zwei Wochen verlängern, denn Reiserückkehrer aus dem Ausland müssen nach Rückkehr zwei Wochen warten, bevor sie wieder Blut spenden dürfen. Deshalb appelliert Kerstin Schweiger noch vor der Fahrt in den Urlaub, Blut zu spenden. "Wenn jetzt über die kommenden Wochen alle Termine und alle Zeitfenster gebucht werden, dann ist es möglich, die Versorgung auch lückenlos aufrecht zu erhalten".

FAQ: Zum ersten Mal Blut spenden Wer darf spenden? Alle Menschen, die sich am Tag der Blutspende gesund fühlen und zwischen 18 und 65 Jahre alt sind. Wer regelmäßig Blut gespendet hat, darf das auch bis zum 73. Lebensjahr noch tun. Männer dürfen innerhalb eines Jahres sechs Mal spenden, Frauen maximal vier Mal.

Was muss ich im Vorfeld beachten? Am Tag der Blutspende sollte man etwa zwei bis drei Stunden vorher etwas gegessen haben und ausreichend trinken; allerdings nur alkoholfreie Getränke. Vor Ort muss man sich ausweisen, deshalb an einen Ausweis mit Lichtbild denken.

Wie läuft eine Blutspende ab? Der gesamte Prozess dauert etwa 30 bis 45 Minuten, die eigentliche Blutspende nur circa zehn Minuten. Vorher werden die persönlichen Daten aufgenommen, ein Fragebogen wird ausgefüllt und es erfolgt ein kleiner Gesundheitscheck (Körpertemperatur- und Blutdruckmessung, Hb-Wert Ermittlung per Fingerblut). Bei der eigentlichen Blutspende werden 500 Milliliter Blut aus der Armvene entnommen; nach der Spende ist eine Ruhezeit von 20 Minuten Pflicht. Während der Corona-Pandemie gibt es keinen Imbiss vor Ort, sondern ein vorgepacktes Lunchpaket.

Was passiert nach der Blutspende Das gespendete Blut wird im Labor untersucht. Sollten dabei Hinweise auf Krankheiten gefunden werden, wird der Spender oder die Spenderin darüber informiert. Nach etwa sechs bis acht Wochen bekommt man einen Blutspendeausweis, in dem unter anderem die Blutgruppe aufgeführt ist. Stand 10.06.2021 | 21:00 Uhr

