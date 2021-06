Rückkehrer von Bundeswehr-Einsatz - "In Afghanistan geht's einfach ums Leben"

24.06.21 | 14:52 Uhr

Kurz vor Ende des Einsatzes der Bundeswehr in Afghanistan erobern die Taliban immer mehr Gebiete. Jörg Schilling ist im März von seinem Auslandseinsatz in die Beelitzer Kaserne zurückgekehrt. Er sorgt sich um seine Kameraden. Anja Meyer hat ihn getroffen.



Exakt 91 Tage war Jörg Schilling im Afghanistan-Einsatz – Anfang März ist er wieder zurückgekommen. Seit 2008 ist der 34-Jährige bei der Bundeswehr, es war sein erster Auslandseinsatz. Würden die Truppen nicht bald abziehen, wäre er selbst wahrscheinlich gar nicht dort gewesen. Denn Leutnant Schilling ist im Logistikbataillon eingesetzt. Am Hindukusch war er dafür mitverantwortlich, die Geräte und Fahrzeuge der Bundeswehr Schritt für Schritt nach Deutschland zurückzuführen. Der deutsche Stützpunkt liegt im Camp Marmal nahe der Stadt Masar-i-Sharif. Die meiste Zeit dort hat Jörg Schilling in einem kleinen Büro verbracht. Gefährliche Situationen hat er selbst in der Zeit von Dezember bis März nicht erlebt. Doch wenn er nun die Nachrichten verfolgt, sorgt er sich darum, dass es für seine Kameraden auf den letzten Metern noch einmal anders aussehen könnte.

"In Afghanistan geht’s halt einfach ums Leben"

Aktuell erobern die Taliban immer mehr Bezirke in Afghanistan. Selbst in Masar-i-Sharif sind sie schon bis an die Stadtgrenze vorgerückt. "Meine Kameraden sind noch vor Ort. Die Lage ist instabil. Zurzeit ist unklar, was da vor Ort passiert", sagt Schilling. "Und man selbst ist in der Bredouille. Man kann nichts machen." Seine Kisten sind noch gepackt und stehen im Büro in der Beelitzer Kaserne. Denn dass er nicht wieder an den Hindukusch zurückkehrt, steht noch gar nicht so lange fest. Um die 550 Bundeswehrsoldaten sind zurzeit noch in Afghanistan. Darunter auch einige Kameraden aus Beelitz, Storkow, Prenzlau und Strausberg. Doch Schilling hat keinen Befehl bekommen, die Truppen in den letzten Tagen des deutschen Einsatzes beim Abzug weiter zu unterstützen. Die Fotos von seiner Frau hat er schon wieder auf den heimischen Schreibtisch gestellt. Während des Einsatzes erlebte er einmal mehr, wie wichtig es ist, sich untereinander blind vertrauen zu können. Ehrensache in der Bundeswehr. "Es ist keine Übung, es ist kein Spiel. Man ist auf den anderen angewiesen, und man verlässt sich auf den anderen", sagt er. So wie im Arbeitsalltag in der Beelitzer Kaserne. "Aber in Afghanistan geht's halt einfach ums Leben."

"Das Wissen um Corona-Lage in Deutschland war belastend"

Das wissen natürlich nicht nur die Soldaten selbst. Für die Angehörigen sei es mindestens genauso hart, sie in ein Krisengebiet ziehen zu lassen. Jörg Schilling ist seit sechs Jahren verheiratet. Mit seiner Frau hatte der 34-Jährige während des Einsatzes feste Telefonzeiten am Abend vereinbart. Übers WLAN im Camp konnten sie auch mal via Video telefonieren. "Ich glaube, jeder Partner macht sich Sorgen. Gerade in so einem krisenbelasteten Gebiet wie Afghanistan", sagt er. Aber auch für ihn war es eine belastende Situation. Schilling war genau zu der Zeit weg, in der sich die Corona-Lage in Deutschland immer weiter zuspitzte und die Intensivstationen überlastet waren. Und er wusste, dass seine Ehefrau deswegen kaum andere Menschen sehen konnte. "Das Wissen um die Corona-Lage in Deutschland war für uns Soldaten in Afghanistan natürlich auch nicht ganz einfach", erinnert sich Schilling. "Wir haben uns Sorgen um unsere Familienangehörigen gemacht." Anfang März konnte Jörg Schilling seine Frau wieder in die Arme schließen. Über Weihnachten, Silvester und seinen Geburtstag war er von ihr getrennt. "Ich habe durch den Einsatz noch einmal umso mehr gemerkt, was ich an meinem Zuhause habe", erzählt er. Und nicht nur das: Auch die Kameraden aus Beelitz habe er vermisst. "In Afghanistan habe ich öfter mal Pakete von ihnen bekommen, in denen kleine Andenken drinnen waren oder ein kleines Essenspaket", erzählt er. "Die Kameradschaft hier in Beelitz ist schon sehr, sehr groß."

Bilanz der Mission unklar

Auch wenn ihn seine Zeit in Afghanistan geprägt hat, denke Jörg Schilling nicht mehr ständig daran zurück. In Beelitz ist er als Zugführer dafür verantwortlich, technische Geräte instand zu setzen. Der Alltag in der Kaserne habe ihn voll und ganz wieder. Doch er weiß, dass es auch anders hätte ausgehen können. 59 deutsche Soldaten sind in Afghanistan im Dienst gestorben. Hunderte wurden verletzt und tausende sind traumatisiert zurückgekehrt – und leiden noch heute unter dem Erlebten. Ziel der Nato-Mission war es, die afghanische Armee und Sicherheitskräfte vor Ort auszubilden und zu stabilisieren. Er sehe schon, dass die Bundeswehr dort über die Jahre viel geleistet habe, sagt Schilling. "Ich bin auch stolz drauf, dass wir da so viel eingebracht haben." Ist es nachhaltig gelungen, das Land zu stabilisieren, und war es die Mission mit all ihren Opfern am Ende wert? Daran zweifeln Beobachter*innen – gerade jetzt, wo die Taliban immer weiter vorrücken. Landeskenner warnen, es stehe nun fast alles auf dem Spiel, was in 20 Jahren Einsatz erreicht worden sei.

