Extreme Hitze hatte am Samstag auch Berlin und Brandenburg fest im Griff. Nach ersten Daten von Wetterdiensten wurde die 36-Grad-Marke in Brandenburg an mehreren Orten überschritten.

Auch in Berlin und Brandenburg sind am Samstag Extremtemperaturen gemessen worden. Nach ersten Angaben des Wetterdienstleisters DTN gegenüber rbb|24 wurden gegen 17 Uhr in Coschen (Oder-Spree) 36,2 Grad gemessen, 35,8 Grad in Berlin-Adlershof und 35,6 Grad bei Guben (Spree-Neiße) und in Schönefeld (Dahme-Spreewald).

In Berlin hat die erste Hitzewelle des Jahren bislang nur kleinere Brände zur Folge gehabt. Allerdings warnt die Umweltverwaltung vor weiter steigender Brandgefahr. In Friedrichshain-Kreuzberg darf vorerst nicht mehr in den Parks gegrillt werden.

In weiten Teilen Brandenburgs gilt die höchste Gefahrenstufe für Waldbrände. In Oberhavel schwelt der bisher größte Waldbrand des Sommers: Bei Bötzow stehen mehrere Hektar in Flammen - und die Löscharbeiten gestalten sich schwierig.

Auch wegen der Trockenheit hatten in Brandenburg Dutzende Feuerwehrleute mit Waldbränden zu kämpfen, unter anderem bei dem bisher größten Brand seit Beginn der Saison auf einer Fläche von mehreren Hektar bei Bötzow (Oberhavel). Zudem gab es landesweit einige kleinere Brände, die aber alle gelöscht wurden, wie der Waldbrandbeauftragte des Landes, Raimund Engel, berichtete. Am Freitag hatte es in Niedergörsdorf (Teltow-Fläming ) an der Grenze zu Sachen-Anhalt auf drei Hektar gebrannt. Die Restlöscharbeiten zogen sich bis in den Samstag.



Bis auf drei Kreise galt in ganz Brandenburg am Samstag nach Angaben des Umweltministeriums die höchste Waldbrandwarnstufe fünf. In den Landkreisen Prignitz, Ostprignitz-Ruppin und Teltow-Fläming wurde die zweithöchste Stufe ausgerufen. In diesen Gebieten sei die Luftfeuchte durch aufkommende Gewitterfronten höher, erklärte Engel. Die hohe Gefahrenlage habe sich aber im Vergleich zum Vortag nicht verändert. Zudem könne der frische bis böige Wind Brände noch anfachen.