Sommer in Berlin und Brandenburg - Erste Hitzewelle mit bis zu 37 Grad erwartet

Bild: dpa/A. Riedl

16.06.21 | 11:04 Uhr

Es wird sommerlich und vor allem heiß in der Region. Am Donnerstag und Freitag werden bis zu 37 Grad Celsius erwartet - tropische Nächte inklusive. Abkühlung könnten Gewitter bringen, Sorgen machen unter anderen die Bäume.



Der Sommer in Berlin und Brandenburg nimmt weiter Fahrt auf. Wie der Deutsche Wetterdienst in Potsdam am Mittwoch mitteilte, hält der Zustrom von zunehmend heißen Luftmassen an. Die erste Hitzewelle stehe vor der Tür. Hoch "Zoe" sorge im Zusammenspiel mit Tief "Stefan" für schwül-heiße Luft, so die Prognosen. Am Mittwoch steigen der Vorhersage zufolge die Temperaturen in der Uckermark auf 25 Grad, an der Elster auf bis zu 30 Grad und in Berlin auf 29 Grad. Am Donnerstag werden bis zu 36 Grad und am Freitag bis zu 37 Grad erwartet. Nachts soll es tropische Nächte mit Werten nicht unter 20 Grad Celsius geben. Gleichzeitig steigt die Unwettergefahr - am Wochenende könnten kräftige Gewitter verbunden mit Starkregen, Hagel und Sturmböen etwas Abkühlung bringen.

rbb|24/privat Wetter in Berlin und Brandenburg - Wenn alsbald die Sonne knallt, auf den Wald und den Asphalt In dieser Woche nimmt der Sommer richtig Fahrt auf. Nach einem angenehm warmen Wochenstart steigen die Temperaturen ab Mittwoch täglich weiter an. Am Freitag soll es dann bis zu 36 Grad heiß werden. Doch die nächste Abkühlung naht schon.

143 Hitzetote in Brandenburg 2020 - vierthöchste Zahl der letzten 36 Jahre

Vor allem am Donnerstag und Freitag erwarten die Meteorologen in der Region eine starke Wärmebelastung. Auch die ultra-violette Strahlung wird intensiver. Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) hat vor der anstehenden Hitzephase dazu aufgerufen, auf die Mitmenschen zu achten. Nonnemacher sagte am Mittwoch, für bestimmte Bevölkerungsgruppen könne die Wetterlage auch gefährlich sein. Das betreffe vor allem chronisch kranke oder pflegebedürftige Menschen sowie Kleinkinder und Schwangere. Daher bat Nonnemacher darum, zu helfen, wo immer es nötig erscheine.

Auch im vergangenen Jahr gab es Hitzewellen. Sie forderten nach Angaben des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg 143 Hitzetote allein in Brandenburg. Das war die vierthöchste Zahl in den vergangenen 36 Jahren. Zum Vergleich: 2019 waren 126 Hitzetote erfasst worden. Der bisherige Rekord wurde in Brandenburg 2018 mit 331 Hitzetoten erreicht.

rbb/Julian Stähle Interview | Waldbrandbeauftragter - "Voraussichtlich am Donnerstag haben wir überall höchste Gefahrenstufe" Der Waldboden ist ausgetrocknet und mit der Hitze steigt die Brandgefahr in Brandenburg. Spätestens am Donnerstag wird überall die höchste Warnstufe 5 gelten. Der Waldbrandbeauftragte des Landes Raimund Engel warnt eindringlich.



Auch die Waldbrandgefahr steigt

Mit den steigenden Temperaturen steigt auch die Waldbrandgefahr. Der Waldbrandschutzbeauftragte des Landes Brandenburg, Raimund Engel, rechnet damit, dass in weiten Teilen Brandenburgs bereits am Donnerstag die höchste Gefahrenstufe ausgerufen wird. Die Zufahrtswege sollten daher für Rettungskräfte freigehalten werden, so Engel.

Angesichts der Hitze sorgt sich die Berliner Stadtmission um die Obdachlosen. "Vor allem älteren Obdachlosen macht die Hitze sehr zu schaffen. Die hohen Temperaturen können lebensbedrohlich sein", sagte Sprecherin Barbara Breuer am Dienstag. Viele Obdachlose seien täglich viele Kilometer zu Fuß unterwegs und achteten dabei oft nicht darauf, genügend Wasser zu trinken. Berlins Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) hat derweil dazu aufgerufen, im Stadtgebiet die Straßenbäume zu gießen. "Ich appelliere an die Berlinerinnen und Berliner, an die Bäume in ihren Kiez zu denken und ihnen an diesen heißen und trockenen Tagen etwas Wasser zu spenden", sagte die Grünen-Politikerin angesichts der vorhergesagten Temperaturen. In Berlin gibt es nach Angaben der Umweltverwaltung rund 430.000 Straßenbäume. Etwa 15 Prozent davon seien Jungbäume unter 25 Jahren, für die das Gießen besonders wichtig sei.

Sendung: Antenne Brandenburg, 16.06.2021, 10 Uhr