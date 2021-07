Auch nach 30 Jahre ist die Universitätsdichte in kaum einem anderen Bundesland so gering wie in Brandenburg. Und fast überall sind die Hochschulen größer. Doch davon könnte man künftig profitieren. Von Amelie Ernst

Trotzdem - oder gerade deshalb - spielt sich universitäre Wissenschaft in Brandenburg oft fern der Bundeshauptstadt ab. Am nächsten liegt da noch die Potsdamer Uni, deren Studierende überwiegend in Berlin wohnen und nach Potsdam pendeln. Auch Uni-Vizepräsidentin Barbara Höhle sagt, sie würde sich wünschen, dass die Studierenden das Leben in Potsdam mehr prägten. Erschweren würden das auch die drei über die Stadt verteilten Standorte der Uni in Golm, am Griebnitzsee und am Neuen Palais. Doch für sie habe man sich nach der Neugründung 1991 eben entschieden.

Anders an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt. Viele der 5.000 Studierenden steuerten die Stadt an der Oder und ihr international-politisches Profil gezielt an, betont Viadrina-Präsidentin Julia von Blumenthal. "Unsere Studierenden kommen aus mehr als 100 Ländern. Das ist mehr als ein Viertel der Studierenden, und damit sind wir auch im bundesweiten Vergleich an der Spitze." Üblich seien an andere Unis um die 15 Prozent internationale Studierende, so von Blumenthal.