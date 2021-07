Potsdam - Mann hielt Giftschlangen in Schlafzimmer - Feuerwehr beschlagnahmt 14 Reptilien

Bild: Marko Hafenberg/Terrarium Brandenburg

12.07.21 | 12:49 Uhr

Aufregung am Samstag in einem Potsdamer Hochhaus: Eine Giftschlange sei ausgebüxt. Besorgt meldete sich bei der Feuerwehr eine Anruferin. Ordnungsamt, Feuerwehr und ein Reptilienexperte rückten sofort an. Von Georg-Stefan Russew

Ein Notruf aus Potsdam-Waldstadt erreichte die Behörden der Brandenburger Landeshauptstadt am Samstag. Ein Schlangenbesitzer berichtete einer Nachbarin, dass ihm eine Giftschlange ausgerissen sei und er nicht wisse, wo sich das Tier befinde, bestätige ein Sprecher der Potsdamer Feuerwehr einen Bericht der "B.Z." gegenüber rbb|24. Zusammen mit einem Giftschlangen-Experten rückten die Einsatzkräfte an. In dem Hochhaus leben 84 Mietparteien.

Eine beschlagnahmte Kettenviper. | Bild: Marko Hafenberg/Terrarium Brandenburg

Keine Sicherheitsvorkehrungen in der Plattenbauwohnung

Ein Feuerwehrsprecher beschrieb die Lage in dem Hochhaus im Potsdamer Stadtteil Waldstadt als angespannt, aber ruhig. In der Wohnung des Schlangenbesitzer bot sich dem Reptilienexperten Marko Hafenberg vom Terrarium Brandenburg ein schauriges Bild: "In dem Schlafzimmer hielt der Mann mindestens 14 Giftschlangen. Von Felsenklapperschlangen aus Amerika, Kettenvipern bis hin zu Bitis armata aus Südafrika war alles dabei", sagte er rbb|24. Bisse dieser Schlangen seien seinen Angaben zufolge hochgiftig und für den Menschen potenziell lebensgefährlich. Entsprechende Sicherheitsvorkehrungen in der Wohnung fehlten komplett.

Lage in Plattenbauwohnung "haarsträubend"

Auch seien die Tiere nicht artgerecht gehalten worden. "Der Mann hatte die Schlangen in Terrarien in seinem Schlafzimmer untergebracht. Diese waren weder mit Schlössern gesichert noch hatte er eine extra Glasschutzwand vor den Terrarien", erklärte der Reptilienexperte. Die Lage in der Zweiraumwohnung sei seinen Angaben zufolge "haarsträubend" gewesen. Als Hafenberg nach Absprache mit dem Potsdamer Ordnungsamt die Tiere beschlagnahmen wollte, leistete der Mann zunächst Widerstand. Niemand sollte seine Tiere anfassen. Im Anschluss habe er selbst die Schlangen aus den Terrarien geholt. Dabei seien einige ihm fast entwischt. Es grenze fast an ein Wunder, dass ihn die Giftschlangen nicht gebissen hätten. "Am Ende habe ich 14 Schlangen mitgenommen. Laut seinen Papieren sollten es aber 16 sein", so Hafenberg.

TNN/dpa/Fred Müller 1 min Mindestens fünf Millionen Euro Schaden - Schwimmhallendach in Schwedt eingestürzt Nur Tage vor der Wiedereröffnung einer Schwimmhalle in Schwedt ist das Dach des Gebäudes eingestürzt. Das "Aquarium" war wegen Sanierungsarbeiten geschlossen, verletzt wurde niemand. Der Bürgermeister spricht von einem "Schockzustand".



Nur fadenscheinige Erklärungen zum Verbleib

Der Schlangenhalter habe dann fadenscheinige Erklärungen zum Verbleib der Tiere abgegeben. "Eine soll von anderen Schlangen gefressen worden sein, eine andere sei einfach so gestorben", berichtete der Reptilienexperte. Gegenüber einer Nachbarin habe er aber geäußert, dass eine Felsenklapperschlange ausgebüxt sei und genau so ein Tier fehlte im Bestand. Trotz intensiver Suche in der Wohnung sei das Reptil nicht auffindbar gewesen, sagte Hafenberg.

Keine rechtliche Handhabe

Hafenberg werde eigenen Angaben zufolge als Experte in Westbrandenburg immer dann von Behörden angefordert, wenn gefährliche, exotische Reptilien im Spiel seien. Leider könne man Privatpersonen in Brandenburg die Haltung von Giftschlangen nicht untersagen. "Dafür gibt es schlicht keine rechtliche Handhabe", erklärte Hafenberg. Er betonte jedoch, dass Giftschlangen kein Spielzeug seien und nur in fachkundige Hände gehörten.

Hafenberg erklärte, dass die Haltung von giftigen Tieren wie Schlangen, Spinnen oder Skorpionen in Deutschland nicht grundsätzlich verboten sei. Die meisten Bundesländer wie Berlin hätten zwar Gesetze, welche die Haltung einschränken oder sogar verbieten, in einigen Bundesländern wie Baden-Württemberg, Brandenburg oder Rheinland-Pfalz kann jedoch jeder nach Belieben Giftschlangen und andere giftige Tiere in der Wohnung halten. "Das halte ich für falsch. Brandenburg sollte diese Regelung verändern", betonte Hafenberg. Es lebten vielmehr giftige Tiere in der Nachbarschaft, als man vielleicht denkt, unterstrich er.

Sendung: Antenne Brandenburg, 12.07.2021, 11:30 Uhr