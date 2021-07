Datenschützer nicht informiert - Apple erfasst Orte in der Region mit Kameras

Bild: Jörg Carstensen/dpa

26.07.21 | 17:54 Uhr

Mauerpark, Sanssouci und die Havel: In den kommenden Wochen will Apple in Berlin und Brandenburg ausgewählte Orte für seinen Kartendienst abfotografieren. Die Datenschutzbeauftragten in beiden Ländern wurden nicht informiert. Von Roberto Jurkschat



Apple schickt ab Montag Menschen mit Kamera-Rucksäcken durch Berlin, um Orte für seinen Kartendienst Apple-Maps abzufotografieren. Unter anderem in Fußgängerzonen, Parks und Bahnhöfen sollen "ein paar Dutzend" Leute mit Kamera-Rucksäcken unterwegs sein, kündigte Apple an. Auch in Brandenburg sollen mit Fotos und Laserscannern insbesondere Grünanlagen erfasst werden, wo Kamera-Autos nicht gut hinkommen.

"Von Google wurden wir vorab einbezogen"

Wie die Datenschutzbeauftragten der Länder Berlin und Brandenburg rbb|24 sagten, hat ihnen Apple die Bilderfassung nicht vorher angekündigt. Zum einen seien die Datenschutzbeauftragten in diesem Fall nicht für eine Genehmigung zustädig, weil Apple seinen Sitz nicht in der Region hat, sagte die Brandenburger Datenschutzbeauftragte Astrid Oehme sagte im Gespräch mit rbb|24. Innerhalb Deutschlands sei das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht die zuständige Behörde, teilte Apple am Montag auf Anfrage von rbb|24 mit. Um Daten in Europa zu sammeln seien übergeordnet die Behörden in Irland, dem europäischen Sitz des US-Unternehmens, zuständig.

Oeme betonte, sie hätte sich zumindest über eine Ankündigung vorab gefreut. "Das ist unabhängig von unserer Zuständigkeit wünschenswert, auch weil wir die Möglichkeit hätten, die Menschen auf unserer Website über die Aktion zu informieren", so die Brandenburger Datenschutzbeauftragte. Wichtig sei ihr, dass die Menschen mit den Kamera-Rucksäcken auch äußerlich zu erkennen seien und den Menschen in den Parks oder den Anwohnern für Auskünfte zur Verfügung stehen würden. Philipp Stroh, Sprecher der Berliner Datenschutzbeauftragten, erklärte rbb|24 ebenfalls, nichts von dem Vorhaben gewusst zu haben. "Als Google in Berlin für seinen Kartendienst Straßen fotografiert hat, wurden wir vorab einbezogen, so konnten wir die Menschen auf die Aktion hinweisen", so Stroh. Dabei habe man den Usern auch ein Formular zur Verfügung gestellt, mit dem Anwohner bei Google beantragen konnten, dass ihr Haus gepixelt, also unkenntlich gemacht wird.

Fast jeder Park zwischen Spandau und Marzahn

Eine solche Möglichkeit bietet nun auch Apple an, allerdings können Menschen ihre Einwände nur über eine Apple-Website [maps.apple.com] übermitteln. Wie das Unternehmen rbb|24 mitteilte, sollen die Rucksäcke mit deutlichen Hinweisen inklusive Kontaktmöglichkeiten beziehungsweise einer Website gekennzeichnet sein. Laut Stroh will sich die Behörde der Berliner Datenschutzbeauftragten, Maja Smoltczyk, allerdings spätestens mit dem Ergebnis auseinandersetzen, wenn Apple seinen Kartendienst mit den neuen Bildern aus Berlin erweitert haben wird. Verstöße gegen die Datenschutzvorschriften kann die Behörde mit einer Anordnung ahnden, die unerlaubte Datenverarbeitung zu unterlassen. Weigert sich der Anbieter, dann bestehe noch die Möglichkeit, die Anordnung gerichtlich durchzusetzen oder ein Bußgeld zu verhängen.

Orte, die mit dem Auto nicht zugänglich sind

Laut Apple geht es bei der Aktion darum, Orte zu fotografieren, die mit dem Auto nicht zugänglich sind. In Berlin sollen die Menschen mit den Kamera-Rucksäcken deshalb in fast jeden Park zwischen Spandau und Marzahn-Hellersdorf gehen. Auf einer Karte im Internet [maps.apple.com] sind etwa Hasenheide, Humboldthain, Volkspark Friedrichshain, Tiergarten, Plänterwald, Gleisdreieckpark oder Volkspark Wilmersdorf als Ziele markiert. Für Brandenburg werden Ziele in der Landeshauptstadt Potsdam angegeben, sowie in den Landkreisen Barnim, Havelland, Oberhavel und Potsdam-Mittelmark. Der Ankündigung von Apple zufolge soll die Bilderfassung zwischen Juli und Oktober stattfinden. An welchen Tagen, ist aber nicht bekannt.