Wetter - Berlin und Brandenburg erwarten regnerisches Wochenende

17.07.21 | 09:47

Am Wochenende können sich die Menschen in Berlin und Brandenburg wieder auf Gewitter und Starkregen einstellen. Vor allem in den südwestlichen Landesteilen, aber auch bis in den Berliner Raum, könne es am Samstag zu teils schweren Gewittern kommen, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstagmorgen.



Die Gewitter sollen wieder starke Regenfälle mit sich bringen, in der Niederlausitz sind auch Unwetter mit Starkregen von bis zu 40 Litern pro Quadratmeter nicht auszuschließen. Zum Abend sollen sich die Gewitter in Richtung Sachsen zurückziehen: In der Prignitz zeigt sich dann voraussichtlich auch zeitweise die Sonne. Die Höchsttemperaturen liegen bei 28 Grad, in der Nacht kühlt es auf etwa 15 Grad ab.



In den kommenden Tagen kündigt sich laut dem Sprecher des DWD dann ein Wetterumschwung an: Es wird trockener und etwas kühler. Am Samstag zeigt sich der Himmel voraussichtlich wolkig mit heiteren Abschnitten bei Höchsttemperaturen zwischen 24 und 27 Grad, Regen wird nicht mehr erwartet. Auch zu Beginn der neuen Woche soll es wolkig bleiben bei Höchsttemperaturen von nur noch 22 Grad, nachts soll es dann auf bis zu 10 Grad abkühlen.

