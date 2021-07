Deutlich kühler als am Wochenende wird es in Berlin und Brandenburg von Montag bis Mittwoch. Höchsttemperaturen von 20 bis 22 Grad erwartet Meteorologe Joachim Schug von MeteoPower für die Region in den nächsten Tagen. "Sehen wir es positiv", sagte er rbb|24 am Montagmorgen, "jetzt ist Zeit zum Durchlüften und die Wetterlage ist ruhig."

Eine schwache Kaltfront habe Berlin und Brandenburg in der Nacht zu Montag erreicht, sagte er weiter. Sie bringt demnach kühle Luft von der Nordsee, mit der auch dicke Wolken in die Region kommen. "Es bleibt dabei aber trocken - allenfalls am Mittwoch kann es ein paar Tropfen geben", so Schug. In der Nacht zu Dienstag kühle es auf Temperaturen zwischen 9 und 13 Grad ab - "da schläft man doch viel besser als in der schwülen Luft, die wir am Wochenende hatten".