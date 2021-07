Mieter klagen über Baumängel - Wenn der Nachbar mitriecht

31.07.21 | 16:38 Uhr

Rund 400 neue Wohnungen entstehen derzeit in Hohenschönhausen. Die ersten wurden im letzten Herbst bezugsfertig. Aber die Freude über die neue Wohnung währte bei einigen Mietern nicht lang. Von Frank Drescher

Bröckelnder Putz im frisch errichteten Treppenhaus: Die Fotos, die den rbb aus dem Howoge-Neubau erreichten, werfen Fragen auf. Eine Mieterinitiative aus dem Wohnblock unweit der Falkenberger Chaussee in Berlin-Hohenschönhausen hat schon über 30 Unzufriedene vereint. Sie haben eine 18 Positionen umfassende Beschwerde-Liste zusammengetragen und beklagen: monatelange Ausfall der Warmwasserversorgung

lockere Scheuerleisten mit bis zu 1 cm großen Zwischenräumen zur Wand

unebene Fußböden

Rissbildung an den Innenwänden

abblätternde Farbe und ungleichmäßig aufgetragene Wandfarbe

hellhörige Wände

wiederholt ausfallende Aufzüge

Mieter in Dauerkorrespondenz mit der Hausverwaltung

Die Korrespondenz von Klaus Hacker und seiner Frau mit der Howoge umfasst 67 Seiten. Dabei sind sie erst letzten November eingezogen: vier Zimmer, 100 Quadratmeter, 1.300 Euro warm. Schon kurz danach reklamierten sie. Die Heizung habe nicht in allen Räumen funktioniert, die Gegensprechanlage sei defekt gewesen, und außerdem kamen ihnen die Wände recht dünn vor.

Am Leben ihrer Nachbarn nehmen sie nicht nur akustisch Anteil. Sie können auch riechen, was nebenan gekocht wird oder ob dort jemand raucht. Teil des Problems, so vermuten sie, könnten die ungewöhnlichen Spalten sein, am oberen Ende mancher Zwischenwände ihrer Wohnung. Wenn sie in ihrem Schlafzimmer einen Zollstock in den Spalt schieben, stößt der erst nach vier Zentimetern auf Widerstand.

Immer wieder Termine mit Handwerkern

Die Hackers beschwerten sich bei der Howoge außerdem über Unebenheiten im Fußboden und unterschiedliche Farbschattierungen im Weiß der Innenwände. Ihre Miete zahlen sie inzwischen unter Vorbehalt. Die Howoge reagierte zunächst, indem sie mindestens sieben Mal allein für die Wohnung der Hackers Gewährleistungsansprüche an Baufirmen stellte, an Heizungsbauer, Fliesenleger und Trockenbau. Für Klaus Hacker bedeutete das: immer wieder Termine mit Handwerkern vereinbaren und Arbeiten in der Wohnung ertragen, und das als Vorerkrankter mitten in der dritten Pandemiewelle. Die Nacharbeiten führten aber nicht zum erhofften Ergebnis. Von ihren Nachbarn bekommen die Hackers über Ohr und Nase immer noch mehr mit, als ihnen lieb ist. Vom rbb dazu befragt erklärt die Howoge: "Hinsichtlich der Geruchsbelästigung konnte bislang durch bautechnisches Untersuchen nicht bestätigt werden, dass es sich um einen bautechnischen Mangel handelt." Zum Schallproblem schreibt sie: "Gemäß unserer Dokumentation hat die Mieterin telefonisch bestätigt, dass das Schallproblem nunmehr behoben sei." Das stimmt so nicht, sagt Klaus Hacker. Seine Frau habe zwar bestätigt, dass das Schallproblem gelöst sei. Aber nur an einer Wand. An drei weiteren Wänden in der Wohnung bestehe das Problem weiterhin.

Was die Howoge zu den Mieter-Vorwürfen sagt

Zu den Rissen an den Innenwänden, die mehrere Mieter in ihren Wohnungen beobachtet haben, erklärt die Howoge: "In jedem neu errichteten Gebäude finden nach der Fertigstellung in gewissem Umfang und über längere Zeiträume Trocknungsprozesse statt, die sog. ‘Setzung‘ des Gebäudes. Hierdurch tritt regelmäßig - insbesondere am Übergang von Bauteilen mit unterschiedlicher Materialität - Rissbildung bei verputzten Wänden auf. Hierbei handelt es sich um optische Beeinträchtigungen, nicht um Baumängel." Eine Nachbearbeitung hält die Howoge im Augenblick nicht für sinnvoll, da sich das Haus noch weiter setzen würde und die Risse, wenn sie denn jetzt entfernt würden, sich wieder neu bilden könnten.

An den Innenwänden haben sich Risse gebildet

Lockere Scheuerleisten seien nach Informationen der Howoge befestigt, sie erklärt dazu aber auch: "Jedoch ist nicht jeder Abstand ein Mangel, vielmehr handelt es sich um Bautoleranzen, die nicht nachgearbeitet werden." Von den unebenen Fußböden sei ihr dagegen nichts bekannt. Eine Mietpartei hat sogar einen Höhenunterschied von drei Zentimetern auf zwei Metern festgestellt. "Hier bitten wir die Mieter:innen um umgehende Information, da es sich bei einer solchen Größenordnung um einen Gewährleistungsfall handeln müsste." Ebenso wenig wisse die Howoge von defekten Aufzügen: "Nach unseren Informationen laufen die Aufzüge technisch störungsfrei."

Mieterin beschwert sich über Warmwasserstörung seit Mai

Seit Mitte Mai kann sich Foteini Gkouzioti nicht mehr darauf verlassen, dass aus ihrem Wasserhahn auch warmes Wasser kommt, selbst wenn sie den Mischhebel ganz bis zum Anschlag nach links aufzieht. Beim Besuch des rbb-Teams veranschaulicht die Mutter von 14 Monate alten Zwillingen das Problem mit Hilfe eines digitalen Fieberthermometers, das sie zwischen Daumen und Zeigefinger auf Körpertemperatur erwärmte und dann minutenlang unter das laufende Wasser hielt.



Der vom Thermometer angezeigte Wert sank unter 32 Grad Celsius. Weil Menschen dann der Unterkühlungstod droht, zeigt das Fieberthermometer niedrigere Werte nur noch als "Lo" an. Und bestenfalls lau fühlte sich die Wassertemperatur auch an. Die Howoge erklärt dazu: "Ein vereinbarter Termin zur Überprüfung der Mischbatterie konnte leider nicht stattfinden, da Frau Gkouzioti nicht zu Hause anzutreffen war. Auch liegt uns seither keine weitere Fehlermeldung der Mieterin vor."

Firma ging wieder nach einer Minute

"Das ist jetzt kindisch", sagt Foteini Gkouzioti dazu. Die Handwerker hätten just in jenem Moment geklingelt, als sie auf der Toilette war. Eine Minute später seien sie schon wieder verschwunden gewesen.



Zäh verläuft die Kommunikation also auch in diesem Fall - und anscheinend nicht nur zwischen Mieterin und Vermieterin. So erklärt die Howoge: "Wir haben mittlerweile das Bauunternehmen beauftragt, im Rahmen der Gewährleistung die Mischbatterien zu prüfen und gegebenenfalls Fehler zu beheben. Das Unternehmen ist Anfang nächster Woche in dieser Sache vor Ort." Das sei längst passiert, erwidert Foteini Gkouzioti: "Die Firma war da, hat sich die Mischbatterie angeguckt und ist nach einer Minute wieder gegangen." Das sei nun auch wieder einige Zeit her.

Was tun, wenn es bei der Mängelbeseitigung klemmt?

Auch Foteini Gkouzioti verlangt von der Howoge eine Mietminderung. Auf rbb-Anfrage erklärt die Howoge, dass sie die Mängel der Mieter prüfen und gegebenenfalls eine Mietminderung gewähren will.



Manche Mieter sind geneigt, kurzerhand selbst die Miete zu mindern. Doch sobald der Rückstand eine kalte Monatsmiete übersteigt, hat der Vermieter das Recht zu kündigen. Zudem gibt es eine für Laien kaum zu überblickende Rechtsprechung über Umfang und Voraussetzungen einer Mietminderung.



Eine Alternative ist, den Vermieter auf Instandsetzung zu verklagen, sagt Sebastian Bartel vom Berliner Mieterverein. "Man kann auch versuchen, den Mangel selbst zu beseitigen", erklärt er weiter. "Selbst" heißt, eine Firma zu beauftragen. Das wird aber schwierig, wenn der Mangel nur durch eine Hausanlagenänderung zu erreichen ist, wenn man also in den Keller muss. Das darf ein Handwerker, den der Mieter beauftragt, nicht." Egal, für welchen Weg sich betroffenen Mieter also entscheiden: Ein robustes Nervenkostüm wird weiterhin nötig sein.

