Seit Montag kontrolliert die Berliner Polizei verstärkt Radfahrende in der Stadt durch – am häufigsten wurden dabei bisher Rotlichtverstöße festgestellt. Dieses Zwischenfazit zog Frank Schattling, Leiter des Fachstabs Verkehr bei der Berliner Polizei, am Dienstagmorgen im rbb-Programm Radioeins.

"Viele sehen in einer roten Ampel offenbar nur eine Empfehlung, auch an großen unübersichtlichen Kreuzungen", so Schattling. "Beispielsweise am Großen Stern, aber auch an anderen Kreuzungen, bei denen auch noch die Tram dazukommt, da sollten sich wirklich alle an die Regeln halten", betont der Verkehrsexperte. Zunächst würden die Betroffenen angesprochen, meist entwickle sich dabei "ein nettes Gespräch", die meisten seien einsichtig. In manchen Fällen werde aber auch ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.



Wird eine rote Ampel von Radfahrenden missachtet, droht laut aktuellem Bußgeldkatalog ein Punkt in Flensburg sowie ein Bußgeld von 60 Euro. Wird durch den Rotlichtverstoß der Verkehr gefährdet, erhöht sich das Bußgeld auf 100 Euro, bei Gefährdung mit Unfallfolge oder Sachbeschädigung auf 120 Euro. Leuchtete die Ampel beim Verstoß schon länger als eine Sekunde rot, dann steigen die jeweiligen Bußgelder auf 100, 160 und 180 Euro.