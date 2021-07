Nach gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen arabischstämmigen Clanmitgliedern und Tschetschenen in Berlin-Wedding hat ein Angeklagter zu Prozessbeginn am Mittwoch geschwiegen. Der 44-jährige Nasser R., der einer polizeibekannten Großfamilie angehört, soll mit weiteren Mittätern mehrere Männer attackiert haben. Die Anklage am Amtsgericht Tiergarten geht von Racheaktionen in zwei Fällen aus. Nasser R. muss sich in dem Prozess wegen gefährlicher Körperverletzung und Landfriedensbruchs verantworten.

Als erster Zeuge sagte am Mittwoch ein 24-Jähriger aus: Fremde Männer hätten ihn auf einem Parkplatz niedergeschlagen. In der Anklage heißt es, der Attacke sei eine gewalttätige Auseinandersetzung vor dem Spätkauf von Nasser R. in Berlin-Neukölln vorausgegangen - zwischen gesondert verfolgten tschetschenischen Beschuldigten und Familienmitgliedern von Nasser R.. Bei dem Angriff auf den 24-Jährigen sei es in Folge dessen um Vergeltung gegangen.