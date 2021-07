Dieser Zersetzungsprozess macht das Moor zum Klimakiller. Wenn es austrocknet, entweichen große Mengen CO 2 in die Atmosphäre. Mit über sechs Millionen Tonnen Treibhausgasausstoß pro Jahr toppen die trockengelegten Moore sogar den gesamten Verkehr in Brandenburg. Um diese Emissionen zu vermeiden und die Klimaziele zu erreichen, will das Land in den kommenden zehn Jahren 50.000 Hektar Moorflächen wiedervernässen. Eine Herausforderung, vor allem weil die bisherigen Nutzer, die Landwirte, dort nicht wie gewohnt weiter ackern und Tiere halten können.

Sebastian Petri hat schon einige Alternativen parat. Er will zurück zu einer moorschonenden Bewirtschaftung. Dazu wurden die Gräben rund um seine Flächen so umgebaut, dass das Wasser nicht mehr ungehindert abfließen kann. Damit hat er bis in den Sommer hinein genug Wasser für seine Pflanzen. Das Rohrglanzgras wächst hier ganz ohne Dünger und Pestizide. Für die Mahd auf den nassen Wiesen hat er eine Pistenraupe angeschafft und umbauen lassen. Sie fährt auf breiten Ketten und kann dadurch nicht im feuchten Boden einsinken.