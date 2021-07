In einem Bunker nahe Oranienburg wurde vergangene Woche der leblose Körper einer 26-Jährigen aufgefunden. Am Dienstag wurde ihr Ex-Freund festgenommen. Der Tatverdacht scheint sich inzwischen zu erhärten.

Der 29-jährige Oranienburger, der in Verdacht steht, seine 26-jährige ehemalige Freundin umgebracht zu haben, soll am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt werden. Das gab die Staatsanwaltschaft Neuruppin am Mittwoch bekannt.

Der Mann war am Dienstag in seiner Wohnung in Oranienburg (Oberhavel) festgenommen worden, wie die Polizei bereits am späten Dienstagabend dem rbb bestätigt hatte. Zuvor hatten mehrere Medien über die Festnahme berichtet.