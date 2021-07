Nach den schweren Unwettern in Teilen Westdeutschlands mit mittlerweile mehr als 30 Toten kommt auch Hilfe aus Brandenburg. Ein Spezialhubschrauber soll zum Einsatz kommen. Auch Berlin bietet Unterstützung an.

Auch Brandenburgs Ministerpräsident Woidke (SPD) sicherte den betroffenen Bundesländern Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen Unterstützung zu. "Die Lage ist für die betroffenen Menschen dramatisch. Meine Gedanken und mein Mitgefühl sind bei den Familien der Opfer und Vermissten", so Woidke. "Die Brandenburgerinnen und Brandenburger wissen aus eigener Erfahrung wie es sich anfühlt, Haus und Hof zu verlieren", sagte Woidke in Anspielung auf das Oderhochwasser 1997.

"Natürlich helfen wir sofort, wo es nur geht", sagte Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) am Donnerstag. Die nächsten Stunden seien entscheidend. "Ich hoffe, dass wir zum Schutz der Menschen in der Region beitragen können." Der Polizeihubschrauber mit drei Personen Besatzung ist mit einer speziellen Seilwinde zur Bergung und Rettung ausgerüstet.

Mit einem Spezialhubschrauber unterstützt das Land Brandenburg die Einsatzkräfte in den von schweren Unwettern betroffenen Katastrophengebieten im Westen Deutschlands. Damit reagiert das Land nach Angaben des Innenministeriums in Potsdam auf eine Anfrage aus Rheinland-Pfalz.

Der Berliner Regierende Bürgermeister Michale Müller (SPD) äußerte sich als Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag mit Bestürzung. "Unser tiefes Mitgefühl gehört den Angehörigen, Familien, Freunden und Bekannten der Menschen, die in den Fluten ihr Leben verloren haben", sagte Müller. "Dank schulden wir in diesen Katastrophenlagen einmal mehr den vielen Helferinnen und Helfern, die über ihre Leistungsgrenzen hinaus für Leben, Gesundheit und Eigentum ihrer Mitmenschen kämpfen. Wir alle hoffen auf eine baldige Beruhigung der Lage und vor allem darauf, dass nicht noch mehr Menschen zu Schaden oder ums Leben kommen."

Auch Berlin habe den betroffenen Regionen seine Hilfeangeboten, sagte Innensenator Geisel (SPD) am Donnerstag. Von Seiten der Berliner Polizei, der Berliner Feuerwehr und des Technischen Hilfswerks (THW) bestehe ein Hilfsangebot. Derzeit werde noch vor Ort geprüft, an welchen Stellen Hilfe nötig sei.

Mindestens 33 Menschen konnten nach aktuellen Angaben der Polizei in den betroffenen Regionen nur noch tot geborgen werden, viele werden noch vermisst. In einigen Fällen könnte das allerdings an Störungen im Mobilfunk liegen.

Polizeihubschrauber retten Menschen von Dächern, im Eifel-Ort Schuld stürzten mehrere Häuser ein. In Kordel im Landkreis Trier wurden hunderte Menschen mit Booten in Sicherheit gebracht. In der Stadt Hagen waren Arbeiter über 18 Stunden in einem Industriegebiet durch die Wassermassen abgeschnitten.

Auch die Bundeswehr hilft mit Soldaten und Hubschraubern. Vielerorts drohen Dämme und Talsperren zu brechen.