Zwangsarbeiterin in Brandenburg - Auschwitz-Überlebende Esther Bejarano im Alter von 96 Jahren verstorben

10.07.21 | 18:10

Die Holocaust-Überlebende Esther Bejarano ist mit 96 Jahren in ihrer Wahlheimat Hamburg gestorben. Das hat der Vorstand des Internationalen Auschwitz Komitees am Samstag bestätigt. Sie sei nach kurzer schwerer Krankheit am frühen Samstagmorgen gestorben. Sie sei nicht allein gewesen, Familie und Freunde waren in den letzten Tagen bei ihr, hieß es. Bis zu ihrem Tod engagierte sich die Jüdin gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit, wofür sie zahlreiche Auszeichnungen erhielt. "Ich will die Menschen aufklären, was damals geschah. Man darf nicht schweigen und nicht vergessen", sagte Bejarano einmal. Mit "damals" meinte sie die NS-Diktatur.

Einsatz für den 8. Mai als Feiertag

Die geborene Esther Loewy aus Saarlouis, Tochter eines jüdischen Kantors, war 16 Jahre alt, als ihre geplante Ausreise nach Palästina scheiterte, und sie Zwangsarbeiterin in Fürstenwalde wurde. Zwei Jahre später, 1943, deportierten die Nazis sie nach Auschwitz. Sie überlebte als Akkordeonspielerin im "Mädchenorchester", kam dann ins KZ Ravensbrück, konnte schließlich von einem "Todesmarsch" fliehen. Im Holocaust verlor sie ihre Eltern und ihre Schwester. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs lebte Bejarano einige Jahre in Israel, heiratete, bekam zwei Kinder - bis es die Familie 1960 nach Deutschland zurückzog. Von Hamburg aus mischte sie sich bis kurz vor ihrem Tod immer wieder ein in Debatten. 2020 startete sie eine Petition, in der sie forderte, den 8. Mai als Jahrestag des Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa zum bundesweiten Feiertag zu machen. Sie schrieb auch einen offenen Brief an Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU).



"Die Gerüche blieben, die Bilder, immer den Tod vor Augen"

In dem Brief deutete sie auch an, was es heißt, Auschwitz überlebt zu haben: "Die Gerüche blieben, die Bilder, immer den Tod vor Augen, die Alpträume in den Nächten". Dem stellte sie eine Kontinuität des Wegschauens gegenüber, "das große Schweigen nach 1945". Zwar habe sich im Lauf der Jahre eine Erinnerungskultur herausgebildet, aber auch Rechte und Neonazis hätten sich neu formiert. Esther Bejarano war schon lange ein politisch aktiver Mensch. In Israel sang sie in einem kommunistischen Arbeiterchor. Sie verließ das Land 1960 auch deswegen, weil sie und ihr Mann mit dessen Politik nicht mehr einverstanden waren: "Ich wollte nicht in den Krieg ziehen."



