Einen Tag vor dem Christopher Street Day in Berlin entschuldigt sich der evangelische Bischof Christian Stäblein bei sexuellen Minderheiten. Sie hätten in der Vergangenheit Diskriminierung erfahren. In der Marienkirche soll eine Erklärung verlesen werden.

Die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz will sich in einer offiziellen Erklärung für die Diskriminierung und Ausgrenzung queerer Menschen in den eigenen Reihen entschuldigen. Es sei ein wichtiger Akt, einmal als Kirche sehr deutlich und laut zu sagen, "wir sind hier schuldig geworden, wir sind in die Irre gegangen, und wir bitten um Vergebung", sagte Bischof Christian Stäblein am Freitag in Berlin dem rbb.

Die Erklärung sollte am Freitagabend in einem Gottesdienst in der Berliner Marienkirche veröffentlicht werden, am Vorabend des Christopher Street Days. Die "Bitte um Vergebung" sei ein weiterer Schritt in dem Prozess, "dass sich die Haltung der Menschen in dieser Kirche geändert hat und weiter ändert", betonte Stäblein im rbb-Inforadio. Das Wichtigste dabei sei das Anerkennen der Vielfalt der Schöpfung Gottes und der Vielfalt der Menschen.