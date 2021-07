Nach einem Haustier-Boom während der Corona-Pandemie nimmt der Tierschutzverein Berlin inzwischen deutlich mehr abgegebene und ausgesetzte Haustiere in Obhut. "Die Lage hat sich zugespitzt", sagt Vereinssprecherin Annette Rost im Gespräch mit rbb|24. "Offenbar haben nach den Lockerungen viele wieder das Interesse an Haustieren verloren."

Viele Familien und Alleinstehende in Berlin hätten während der Corona-Pandemie Tiere unbedacht angeschafft und nicht artgerecht gehalten, sagt Rost. So mussten Mitarbeiter der Veterinärämter zum Beispiel immer wieder Hühner beschlagnahmen, die auf privaten Balkonen gehalten wurden. Häufiger als sonst wurden Rost zufolge auch Hunde von überforderten Besitzern in Europas größtem Tierheim in Falkenberg abgegeben, in dem die Vereinsmitglieder insgesamt 1.300 Tiere betreuen - darunter auch exotische Exemplare, wie Affen und Würgeschlangen.

"Wir haben derzeit 120 Kleintiere bei uns, davon über 60 Kaninchen", erzählt Rost, "das Kleintierhaus platzt aus allen Nähten." Die Kaninchenflut im Tierheim ist laut der Vereinssprecherin auch eine Folge der Pandemie. "Nun ist der Lockdown vorbei, die Home-Office-Pflicht aufgehoben und das Leben normalisiert sich wieder. Die Menschen wollen hinaus, verreisen und unabhängig sein. Da sind leider viele gerade erst angeschaffte Haustiere lästig geworden." Sogar Katzenbabys, die der Tierschutzverein in normalen Zeiten mühelos an neue Besitzer*innen vermittelt, seien zuletzt per Online-Inserat angeboten worden, berichtet Rost.

Erschwerend komme für das Tierheim hinzu, dass ein massiver Wasserschaden im Kleintierbereich einen größeren Umzug von Tieren nötig gemacht hat. Kaninchen und andere Kleintiere wie Meerschweinchen, Hamster und Mäuse mussten in zusammengezimmerte Notunterkünfte im leerstehenden Café und anderen Bereichen des Tierheims ziehen. Nach Angaben des Veines hat keines der Tiere bei dem Wassereinbruch einen Schaden erlitten. Für die vielen ausgesetzten Kaninchen sucht das Tierheim dringend nach neuen Besitzer*innen.