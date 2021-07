Vor gut zwei Jahren besuchten Willem-Alexander und Máxima Brandenburg. Am Montag kommen sie nun für drei Tage in die Hauptstadt. Der Staatsbesuch des niederländischen Königspaars wird auch vom rbb Fernsehen begleitet.

Am Montag steht zunächst eine Visite am Brandenburger Tor auf dem Programm. Anschließend trägt sich das Königspaar im Berliner Rathaus in des Goldene Buch der Stadt ein. Außerdem sieht das diplomatische Protokoll vor: Empfang beim Bundespräsidenten, Staatsbankett, Besuche im Bundestag, dem Bundesrat, bei der Kanzlerin, dem Bürgermeister. Das Mitbringsel des Königspaares ist ein Konzert des berühmten Amsterdamer Concertgebouw-Orchesters.

Am Mittwoch wird Müller die niederländischen Gäste dann an die Technische Universität begleiten, wo sie sich über Schlüsseltechnologien informieren wollen, sowie zum Landschaftspark Herzberge in Lichtenberg und ins Humboldt-Forum in Mitte.