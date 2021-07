Unter anderem in Kreuzberg und Schöneberg - Angriffe und Auseinandersetzungen am Tag der CSD-Parade

25.07.21 | 21:37 Uhr

Während die Christopher-Street-Day-Parade in Berlin friedlich ablief, kam es an anderen Stellen in der Stadt zu Angriffen. So wurden nach dem CSD mehrere Personen in Schöneberg leicht verletzt. Gewalt richtete sich auch gegen Polizeikräfte.



Während einer queeren Demonstration in Kreuzberg und Neukölln ist es laut Berliner Polizei am Samstagabend zu gewalttätigen Zusammenstößen zwischen Teilnehmern und Einsatzkräften gekommen. Auslöser war demnach das Auftreten eines 52-jährigen Ordners im Bereich Reichenberger/Mariannenstraße, wie die Polizei am späten Sonntagnachmittag mitteilte. Durch ihn hätten sich Journalisten und Journalistinnen in ihrer Arbeit eingeschränkt gefühlt. Der Mann soll sie mehrfach mit einem Handlautsprecher angebrüllt haben. Nachdem Beamte ihn daraufhin vorläufig festgenommen und zu einem Polizeifahrzeug gebracht hatten, umstellten den Angaben zufolge 50 bis 80 Menschen den Wagen und verhinderten so, dass er abfahren konnte. Dazu seien "polizeifeindliche Sprechchöre skandiert" worden.

imago images/Emmanuele Contini 1 min 43. Christopher Street Day - 65.000 Menschen ziehen durch Europas "Regenbogenhauptstadt" Berlin In Berlin sind zehntausende Menschen zum Christopher Street Day durch die Stadt gezogen. Der Veranstaltung mit laut Polizei rund 65.000 Teilnehmenden drohte zwischendurch die Auflösung, weil die Maskenpflicht teilweise nicht beachtet wurde.



Mehrere tausend Teilnehmer

In der Folge seien rund 300 weitere Demonstrationsteilnehmer auf das Fahrzeug zumarschiert, denen sich Polizisten in den Weg gestellt hätten. Anschließend hätten Demonstranten Beamte geschlagen und getreten, während Einsatzkräfte "gezielt körperliche Gewalt in Form von Schlägen gegen die Aggressoren unter den Teilnehmenden" eingesetzt hätten. Schließlich habe der Polizeiwagen zur Wiener Straße weiterfahren können, wo der Ordner "nach Abschluss polizeilicher Maßnahmen" entlassen worden sei. Gegen 20.15 Uhr endete laut Polizei der am Hermannplatz begonnene Demonstrationszug auf dem Oranienplatz. Er stand ihr zufolge unter dem Motto "Wir sind hier und wir sind queer - in jeder Farbe, Größe und Form ...". Nachdem sich ihm anfangs einige Hundert Menschen angeschlossen hätten, habe sich die Teilnehmerzahl später "im mittleren vierstelligen Bereich" bewegt.

Homo-feindlicher Angriff in Schöneberg

Am Samstag wurden zudem mehrere queere Personen angegriffen. Ein Vorfall ereignete sich in Schöneberg, wo laut Polizei am Abend drei Teilnehmer der großen Christopher-Street-Day-Parade - zwei Männer und eine Frau - nach eigenen Angaben aus einer größeren Gruppe angegriffen und homofeindlich beleidigt wurden. Alle drei erlitten leichte Verletzungen. Als Polizisten später die mutmaßlichen Täter am U-Bahnhof Viktoria-Luise-Platz stellten, wurden auch zwei Beamte verletzt. Zwei 22 und 18 Jahre alte Tatverdächtige und eine 19-Jährige kamen vorübergehend in Gewahrsam.

Übergriffe auch in U-Bahn und Mitte

In einer U-Bahn der Linie U1 beleidigte mutmaßlich ein 18-Jähriger ein schwules Paar homofeindlich und schlug schließlich zu, bevor er in der Nähe der Station Schlesisches Tor von Polizisten festgenommen wurde. In Moabit wiederum beschädigten Unbekannte eine Gedenktafel am Magnus-Hirschfeld-Ufer, das die erste homosexuelle Emanzipationsbewegung in Deutschland thematisiert. In Mitte griffen in der Nacht zum Sonntag zwei Männer einen 21-Jährigen an, aus dessen Rucksack eine Regenbogenfahne herausragte. Er wurde verletzt.