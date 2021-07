Der viele Regen in den vergangenen Wochen in Brandenburg hat zu einer Entspannung beim Niedrigwasser in den Flüssen Spree und Schwarze Elster geführt. Das teilte das Umweltministerium am Mittwoch mit. Die Gefahr sei aber noch nicht gebannt.

Der Abfluss der Spree am Pegel Leibsch am Ausgang des Spreewaldes schwanke in den vergangenen Wochen zwischen 2,5 und 7 Kubikmeter pro Sekunde, hieß es. "Heiße Tage machen sich dabei durch einen schnellen Abflussrückgang bemerkbar", führte das Ministerium aus. Im langjährigen Mittel (1991 bis 2017) sind es im Juli dort demnach 7,26 Kubikmeter.