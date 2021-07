Wer von der Polizei festgenommen wird, landet meist für kurze Zeit in einer Berliner Gefangenensammelstelle, kurz Gesa. Helena Daehler hat freiwllig eine Nacht in der Gesa West in Spandau verbracht und beobachtet, was dort passiert.

Die Gefangenensammelstelle West, kurz Gesa West: ein dunkles, kühles Erdgeschoss in einem in die Jahre gekommenen Polizeigebäude in Spandau. Sechs Männer in dunkelblauen Poloshirts mit der Aufschrift Polizei stehen in einem kleinen Büro – das Team der Nachtschicht. Vor ihnen sind zwei Schreibtische und eine weiße Tafel an der Wand. Die Tafel zeigt an, wie viele Hafträume belegt sind. Noch steht da nichts. Alle Zellen sind leer. Thorsten Block, der Schichtleiter der Nacht, zeigt sie mir: "Wir haben hier neun Zellen, wo Personen eingebracht werden, die entweder länger bleiben müssen bei freiheitsentziehenden Maßnahmen. Und noch drei Sammelzellen, die sind größer, da kommen unsere kurzfristigen Besucher rein."

Insgesamt fünf Gefangenensammelstellen gibt es in Berlin. Maximal bis zum Ende des nächsten Tages dürfen Menschen dort festgehalten werden. In Spandau sind die Wände der Zellen aus rotem Stein. Es riecht etwas modrig. Auf einer hellen Holzpritsche können die "eingebrachten Personen", wie die in Gewahrsam Genommenen hier genannt werden, sitzen oder zusammengekauert liegen. An der Decke hängen zwei Neonröhren, die den Raum unerbittlich kalt ausleuchten. Eine Toilette gibt es in den Zellen nicht.

Wenn eingebrachte Personen aufs Klo müssen, Hunger haben oder eine Decke brauchen, können sie einen Schalter betätigen: Dann springt über der Tür ein Licht an. Zusätzlich werden die Zellen alle 15 Minuten kontrolliert, ob es den Insassen gut geht.