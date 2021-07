Das tiefe Brummen der Tätowiermaschine erinnert ein bisschen an den letzten Zahnarztbesuch. Der Klang mischt sich mit dem psychedelischen Sound, der aus der Musikanlage auf dem Fensterbrett kommend durch den Raum schwebt. In dem kleinen Tattoostudio in Neukölln hat Kundin Izabela ihren Oberkörper über die Stuhllehne gebeugt. Sie erhält hier heute ein Tattoo, das nicht nur ihre Rückenschmerzen beseitigen, sondern Izabela auch mehr Ruhe, Geduld und Selbstvertrauen geben soll.

Erna selbst hat ihre ersten Tattoos mit 15 machen lassen. Heute ist die 36-jährige auch an Gesicht und Händen tätowiert. Das erste sichtbare Tattoo an der Hand sei für sie ein Befreiungsschlag gewesen, sagt Erna: ein Zeichen an sich selbst, endlich so zu sein, wie sie es sich wünscht und das auch offen zu zeigen.

Religionspsychologe Martin Utsch sieht das kritisch. Er glaubt nicht, dass mit Tattoos heilende Kräfte in den Körper geholt werden können. Aber er beobachtet, dass in der Spiritualität der Körper wieder stärker in den Mittelpunkt gerückt wird. Tattoos seien ein Zeichen, so der Psychologe, dass Menschen das Innere nach Außen tragen wollen. Menschen hätten ein Grundbedürfnis nach Spiritualität, sagt der Religionspsychologe. Und der Markt an alternativen Anbieterinnen und Anbietern sei groß. Das könne eine Bereicherung sein, so Utsch, aber auch eine Gefahr. "Diese Vielfalt erfordert eine menschliche und auch spirituelle Reife, um herauszufinden und unterscheiden zu können, ist das für mich persönlich gut und wo findet möglicherweise auch Abzocke und Scharlatanerie statt?"

Die klassischen Ansprechpartner für spirituelle Sinnsuche sind eigentlich die katholische und evangelische Kirche. Doch immer mehr Menschen wenden sich von ihnen ab. Das sei auch selbstverschuldet, sagt Manfred Hösl, der Pfarrer von St. Canisius in Berlin-Charlottenburg. Damit meint er nicht nur die Missbrauchsskandale: Viele spirituelle Angebote seien auch eine ernstzunehmende Konkurrenz für die Kirchen. "Die Menschen sehen nicht, was es bringen soll, in die Kirche zu gehen, zu beten, die Bibel zu lesen", sagt der Priester. Viele Sinnanbieter würden im Vergleich zur Kirche frisch, neu, originell, modern und zeitgemäß wirken.

Der Katholik Hösl ist aber fest davon überzeugt, dass seine Kirche mit den Antworten auf die großen Fragen punkten kann: Woher komme ich? Wozu lebe ich? Wo geht es mit mir und der Welt hin? Selbstannahme, Zuversicht oder religiöse Gefühle, da ist sich der Priester sicher, könne man sich nicht erarbeiten oder beim Universum bestellen. So etwas seien unverdiente und unverdienbare Gaben Gottes, sagt Hösl.