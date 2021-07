Die Technische Universität (TU) Berlin hat einen Testsatelliten in die Umlaufbahn geschickt, der bei der Erkennung von Waldbränden helfen soll. Wie die Universität am Donnerstag mitteilte, wurde der Mikrosatellit TUBIN am Mittwoch mit einer Rakete von Cape Caneveral in Florida (USA) aus ins All gebracht. Der Satellit sende nun aus seiner Umlaufbahn in 530 Kilometern Höhe Signale zur Erde.

An Bord des nur 22,5 Kilo schweren und 31 x 47 x 47 Zentimeter großen Satelliten befinden sich zwei Infrarotkameras, die Waldbrände aufspüren sollen. Die Forscher wollen herausfinden, ob diese Kameras, deren Sensoren langwelliges Licht erkennen, für die Erkennung von Waldbränden infrage kommen.



Für große Satelliten seien bislang Sensoren zum Einsatz gekommen, die für kurzwelliges Licht empfindlich sind, so die TU, da Waldbrände in diesem Wellenlängenbereich etwa zehn- bis hundertmal heller strahlten. Diese Sensoren müssten aber aufwendig gekühlt werden und seien für Kleinsatelliten deshalb nicht geeignet.