Die Universitäten in Potsdam, Frankfurt (Oder) und Cottbus werden in diesem Jahr 30 Jahre alt. Sie ziehen Studierende aus aller Welt nach Brandenburg. Viele kommen, weil sie bestimmte Fachrichtungen und Studiengänge nur dort finden. Von Marcus Latton

Wer sich als Nachwuchsforscherin beziehungsweise Nachwuchsforscher mit Klima und Umwelt befasst, ist in Potsdam in der Regel gut aufgehoben. Die Brandenburger Landeshauptstadt beherbergt Einrichtungen wie das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, eine Zweigstelle des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung sowie das Hasso-Plattner-Institut.

Alle Einrichtungen sind enge Kooperationspartner der Universität Potsdam, die im kommenden Wintersemester ein neues englischsprachiges Masterprogramm anbietet. "CLEWS - Climate, Earth, Water, Sustainability" heißt der Studiengang - also Klima, Erde, Wasser, Nachhaltigkeit.

Laut Annegret Thieken, Professorin am Institut für Geographie und Umweltwissenschaften, soll CLEWS eine neue Generation an Fachleuten für Umwelt- und Klimafragen heranbilden. "Wir möchten mit dem Studiengang auf aktuelle Probleme vorbereiten, so dass wir das Klimasystem besser verstehen und Klimafolgen abschätzen können", sagt sie. "Wir wollen unsere Studierenden darauf vorbereiten, Lösungen für diese Probleme zu finden."

Wasserkreisläufe, numerische Modellierungen, Bodenanalysen: Der interdisziplinäre Ansatz nimmt eine zunehmend wichtigere Rolle in der Klimaforschung ein. Die Universität Potsdam soll dabei laut Thieken als Standort für Umweltwissenschaften weiter gestärkt werden. "Wir möchten sichtbar sein als die Region in Deutschland, in der man gut Klimaforschung betreiben kann. Potsdam blickt auf eine lange Geschichte in der Naturgefahrenforschung zurück und in dieser Tradition stehen wir", so Thieken.